Nasrallah: “Los israelíes no tienen motivación para luchar”

En un discurso con motivo de la finalización de la festividad musulmana de “Eid al Adha” (Fiesta del Sacrificio), el secretario general del grupo terrorista chií libanés Hezbollah, jeque Hassan Nasrallah, manifestó que “los reportes de Israel sugieren que la dificultad principal de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) son sus recursos humanos”.

“Los líderes israelíes saben que es difícil convencer a la gente para que se enrole en las unidades élite y las unidades de combate; y todos prefieren servir en las unidades de retaguardia. No tienen la voluntad de sacrificio que alguna vez tuvieron, no tienen motivación para poner en peligro sus vidas”, expresó el cabecilla de Hezbollah en una transmisión televisada desde su escondite.

Nasrallah sostiene que “más y más [soldados] están buscando excusarse del servicio por cuestiones de salud mental. Según los medios israelíes, en 2017, más de 44.000 soldados se entrevistaron con oficiales militares de salud mental, en comparación con 39.000 en 2003. Los soldados buscan su conveniencia y la oportunidad de ganar dinero”.

La conclusión, de acuerdo con Nasrallah, es que “este ejército no está construido para otra guerra; a pesar de que desde 2006 han recibido una gran cantidad de nuevos aviones y mejorado en gran medida la tecnología militar. Lo sabemos y lo estamos monitoreando”.

“Sin embargo, el ejército israelí no pudo recuperarse de su ‘crisis de confianza’ y eliminar la sensación de derrota y la desconfianza entre los comandantes y los soldados”, continuó Nasrallah. “Nuestra gente, a diferencia de los israelíes, está lista para salir y luchar, para morir y sacrificarse por sus hogares y aldeas. Ellos solo están esperando la orden”.

“Dicen que somos una mafia, traficantes de drogas, lavadores de dinero, y que somos una organización terrorista, todas esas son mentiras. No han tenido éxito en socavar la confianza de nuestro pueblo en nosotros, en nuestro entorno doméstico. No hay solución militar a Hezbollah. ¿Quién se atreve a luchar contra nosotros? ¿Israel va a luchar contra nosotros? Enfrentan un riesgo, temen las consecuencias de una guerra. ¿EE.UU. va a luchar contra nosotros? No lo harán, enviará a otros a luchar en su lugar”, agregó el cabecilla del grupo terrorista.

“Están tratando de ejercer presión económica sobre nosotros para hacernos daño. Piensan que si nos perjudican económicamente, la gente se distanciará de nosotros y no podremos pagar los salarios”.

Nasrallah también se refirió a Estados Unidos y alegó que “ha decidido detener la ayuda [a Siria], ellos solamente están jugando su juego en la región. Cuando dicen que derrotaron al Estado Islámico están mintiendo. Los que derrotaron al Estado Islámico en Siria e Irak, son los que combatieron en Siria e Irak, por el contrario, Estados Unidos solamente actuó para ayudar y prolongar la vida del Estado Islámico”.

“Tenemos fuentes que informan que helicópteros estadounidenses aterrizan en zonas controladas por el Estado Islámico y entregan armas y ayuda, especialmente en áreas donde el Estado Islámico estaba cerca de la derrota. Estados Unidos no piensa en sus intereses en absoluto. Cualquiera que tenga la esperanza de que Estados Unidos le resolverá los problemas debe aprender de la historia”.

“Miren lo que sucedió en Vietnam. Los aliados vietnamitas se colgaban de los helicópteros (que partían) y suplicaban por sus vidas, y los estadounidenses los echaron. Miren al Sha de Irán, que era la persona más leal en Estados Unidos, y lo abandonaron tan pronto como se debilitó. Incluso se negaron a darle una visa médica”.