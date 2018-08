Muere oficial de inteligencia responsable de la planta nuclear de Dimona a los 95 años

Los restos del ex oficial de la comunidad de inteligencia, Biniamín Bloomberg, fueron sepultados en el cementerio del Kibutz Magal. Bloomberg falleció a los 95 años. El ex ministro, Rafi Eitan elogió al ex hombre la inteligencia israelí. Eitan expresó que Bloomberg fue el brazo ejecutor, designado por Shimon Peres, para el establecimiento de la central nuclear de Dimona.

Bloomberg sirvió como oficial de seguridad del Ministerio de Defensa y tuvo a cargo en el pasado la dirección de las plantas atómicas de Dimona y Nahal Soreq. También fue jefe departamental del Servicio de Seguridad General (Shabak), encargado de la inteligencia interna, y jefe de la Oficina de Relaciones Científicas, comandando operaciones que aún siguen siendo secretas. Como oficial de inteligencia fue responsable del productor israelí de Hollywood, Arnon Milchen, en los años sesenta.