Morrissey defiende incondicionalmente a Israel

El próximo álbum del cantante británico Morrissey “Low in High School” presenta una serie de canciones ávidamente pro-israelíes, incluyendo una sobre una mujer asesinada en el Holocausto

El ex cantante de Smiths tiene dos canciones con tema judío en el álbum, incluida una llamada “Israel” que ofrece un duro reproche a los críticos de Israel.

“En otros climas se quejan y lloriquean / solo porque no eres como ellos – Israel, Israel”, canta Morrissey en la canción de cierre de seis minutos del álbum, según Jewish Chronicle.

“Y los que llueven abusan de ti, también están celosos de ti”, reza la letra del católico irlandés de 58 años.

La canción y sus letras completas aún no se han lanzado.

“Low in High School”, que será el undécimo álbum en solitario de Morrissey, saldrá el 17 de noviembre.

El amor del cantante por Israel ha sido bien documentado a lo largo de los años. Morrissey ha actuado en Tel Aviv varias veces, y recibió una llave de la ciudad en un concierto en 2012 durante el cual se cubrió con una bandera israelí. Desde entonces, ha señalado que ninguna otra ciudad, incluida su ciudad natal de Manchester, Inglaterra, lo ha honrado de esa manera.

Morrissey no es el único cantante británico emblemático que muestra su amor por Israel en estos días. Boy George acaba de realizar un recital en Israel vistiendo un atuendo blasonado con estrellas de David.