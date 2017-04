Opciones que caben solamente en la cabeza de los terroristas

Bernardo Ptasevich

Morir parece ser el objetivo de los terroristas y ya no importa de qué forma. Lo importante es hacer daño al morir, cuanto más daño mejor. Por eso se vuelan en un autobús, se hacen matar luego de atropellar peatones o acuchillar civiles, (ancianos, mujeres, y toda persona que les pueda parecer más débil), y ahora hacen una huelga de hambre en las cárceles pensando que eso dañará a Israel consiguiendo así objetivos que no tienen nada que ver con su situación de presos. El asunto es morir de alguna forma y dañar de todas las formas posibles, así que eligen de qué modo llevarlo a cabo.

Los presos palestinos no son las carmelitas descalzas

Es importante antes de emitir un juicio sobre el tema saber quiénes son los que están presos en las cárceles de Israel. Cuando la prensa pro palestina y otros disfrazados pero tanto o más propalestinos publican sobre el asunto hacen parecer a los presos como víctimas inocentes que han sido detenidos por capricho de la policía israelí y condenados por monstruos en los juzgados. Es de destacar que la justicia en Israel tiene gran cantidad de abogados o jueces árabes y que la mayoría de los presos fueron detenidos con las manos en la masa o con pruebas de que han cometido crímenes. O sea que estamos hablando de criminales y no podemos obviar eso al publicar las noticias. Los titulares deberían decir algo así como “Más de mil doscientos criminales, terroristas y cómplices de asesinato llevan a cabo una huelga de hambre en las cárceles israelíes”. Los títulos que he leído en los medios los hace ver casi como tiernas personas que están siendo tratadas en forma injusta por los judíos. Sin embargo con los titulares correctos nos daremos cuenta de que en forma organizada, el supuesto candidato a suceder a Mahmud Abbás esta haciendo política desde la cárcel, utilizando beneficios que nunca debió tener, filtrando cartas y otros documentos desde su lugar de detención, lo que demuestra que las condiciones de vida y el control de los penales no son tan severos.

Marwan Barghouti, el líder de esta huelga de hambre, no es un detenido administrativo, es un condenado por la justicia a “cinco cadenas perpetuas”, pena que corresponde a los graves delitos que ha cometido.

Los medios informan según sus intereses políticos

“Huelga por la libertad y la dignidad” es el nombre que le han dado los palestinos a la medida de protesta en curso. Sería interesante saber cuál es la dignidad que corresponde a un terrorista o a un asesino. Ellos saben que la libertad no la van a conseguir por no comer ni por otros artilugios que se les ocurra en el futuro. Hasta ahora la única forma con la que consiguieron ese objetivo fue en los canjes por rehenes, algo que fue altamente perjudicial para Israel. Según los medios propalestinos, los presos reclaman aumentar a dos visitas mensuales de una hora y media el vigente régimen de una visita mensual de 45 minutos, mejorar el acceso a la asistencia médica, permitir encuentros con los familiares de segundo grado y que no se traslade a detenidos en Cisjordania a territorio israelí. Si esos fueran los motivos, son demasiado pobres para explicar a una huelga de hambre tan masiva. Hay motivos más fuertes detrás de estas medidas. El Ministro de Seguridad Pública, Gilad Erdan, manifestó que “La huelga impulsada por Barghouti obedece a motivos políticos internos palestinos y por lo tanto incluye demandas poco razonables con respecto a las condiciones de los presos. He dado instrucciones al Servicio Penitenciario Nacional que haga todo lo posible para manejar esta situación dentro de los muros de la prisión y a la policía que esté preparada para dar toda la ayuda necesaria al Servicio Penitenciario ante cualquier situación extraordinaria que pudiera presentarse”.

Según el ministro, los reclamos incluyen demandas sobre las condiciones penitenciarias que no son razonables. Algunas que se agregan a las que leímos en los medios mencionados anteriormente son: la suspensión del internamiento en celdas de aislamiento, la instalación de cabinas telefónicas, habilitar televisores con canales en árabe vía satélite en cada galería de los penales, aumentar las visitas familiares y que les permitan sacar fotografías con ellos. Todo indica que los terroristas creen que les corresponden premios, ya no solo los pagados a familiares por la Autoridad Palestina y el Hamás sino que pretenden que las víctimas los compensen con medidas que hagan su vida más placentera. Faltaría solo que se les permita ingresar drogas, que puedan hacer reuniones para organizar los próximos atentados, que se les otorgue un lugar adecuado para estudiar estrategias de terrorismo o repartir cuchillos una vez por semana.

Preguntas que merecen respuestas

Los ciudadanos israelíes se preguntan. ¿Cómo pueden comunicarse más de 6000 presos alojados en varias cárceles distantes unas de las otras para organizar o ponerse de acuerdo sobre una protesta de este tipo? ¿Cómo coordinan sus acciones futuras luego de tomada la decisión? Es evidente que lo hacen, con lo cual entendemos que las condiciones de su detención no son como las describen. También parecen contar con apoyo exterior. ¿Cómo permite Israel que reciban este apoyo o que elementos externos hagan de nexo entre presos de las dife- rentes cárceles? ¿Están los parlamentarios árabes involucrados en este tema? ¿Hay abogados que aprovechan su acceso para llevar y traer información, comunicados y órdenes? Netanyahu está ocupado en mantener su coalición de gobierno y no se ha pronunciado al respecto.

Las palabras de Gilad Erdan no traen luz a estos interrogantes. El gobierno parece creer que este asunto no es importante cuando en realidad puede llevar a un conflicto generalizado y también despertar movilizaciones palestinas o mundiales importantes. Ya hubo guerras precedidas de medidas llevadas a cabo por los presos. Hay que darle la importancia que tiene, desactivar los mecanismos que permiten su realización y no acceder a reclamos bajo presión.

Citan a un día de la ira pero comienzan las deserciones

Según las últimas noticias casi 200 presos abando- naron la huelga de hambre que habían comenzado hace pocos días. Se espera que este número aumente y haga fracasar la imagen de unidad y fuerza que el líder terrorista palestino quiere dar a sus adeptos y al mundo. Al parecer Hamás también cree que Barghouti está haciendo política ya que por lo menos la mitad de los que desertaron de la huelga son sus partida- rios. Mientras tanto, el movi- miento Al Fatah, el partido del gobierno palestino, llama a “un día de la Ira” para el próximo viernes invitando a todos los palestinos a combatir contra las fuerzas israelíes en solidaridad con sus presos. Hay que estar atento por posibles atentados en los próximos días. ■

Fuente: Memoriasdelmundo.net