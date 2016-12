Mochileros israelíes salvan la vida a una turista japonesa en Nepal

Las rocas se desmoronaron sobre Akiho Sugiyama en el Circuito Annapurna

Varios mochileros israelíes en el mundialmente famoso Circuito Annapurna en Nepal no podían haber sabido que su viaje después del ejército se convertiría en una misión salvadora.

Por suerte, los mochileros, recientemente liberados de su servicio militar, estaban cerca de Thorong Phedi (4,538 metros de altura) exactamente cuando la turista japonesa Akiho Sugiyama los necesitaba para salvar su vida.

La artista y calígrafa japonesa de 40 años de edad, que caminaba sola, fue golpeada por un repentino derrumbe que la enterró bajo grandes rocas.

Los mochileros israelíes llegaron a la escena -que estaba al lado de su ruta- unos minutos después del accidente y corrieron a rescatarla al oír sus gritos de ayuda, según un mensaje de Facebook subido el 5 de diciembre por Habad House Thamel Katmandú.

Uno de los mochileros israelíes es médico en el ejército de Israel y ayudó a Sugiyama, aplicandolé un torniquete dado que estaba sangrando profusamente. Otros en el grupo enviaron una señal SOS vía satélite a la Casa Habad en Katmandú, dirigida por el Rabi Chezi y Hani Lifshitz.

Según Hani Lifshitz, un helicóptero que estaba en otro incidente cercano fue enviado para recoger a Sugiyama y llevarla al hospital en la capital.

Los Lifshitz se reunieron con Sugiyama a su llegada al hospital y se quedaron para acompañarla. Akiho, recibió transfusiones de sangre y su condición fue mejorada de crítica a estable. Los doctores nepaleses destacaron la ayuda de emergencia del sitio y la evacuación rápida, lo que la salvó de tener que amputarle la pierna.

Akiho me dijo una y otra vez que está muy agradecida a los israelíes que la salvaron, escribió Lifshitz. También dijo que ama al pueblo judío.

Resultó que Sugiyama visitó Israel hace cinco años para estudiar los estándares de los escribas con respecto al tamaño, el estilo de las letras y el diseño en un rollo de la Torá.

Esta no es la primera vez que Israel ha estado involucrado en rescates dramáticos en el Himalaya.

En 2012, el alpinista israelí, Nadav Ben-Yehuda, renunció a su sueño de escalar el Monte Everest para salvar la vida de un escalador turco que estaba inconsciente en la nieve. El joven de 24 años estaba a sólo 300 metros de la cumbre y su decisión de salvar al hombre de 46 años fue muy acertada y alabada por muchos.

La Embajada de Japón envió a un representante para agradecer a la Casa Habad y transmitió un mensaje de agradecimiento a todos los israelíes que ayudaron en esta misión salvadora. Los comentarios en la página de Habad en Facebook resaltaron este sentimiento y la gente publicó felicitaciones a los mochileros que estaban allí para salvar la vida de Akiho Sugiyama.