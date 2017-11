Miss Israel y Miss Iraq se sacaron unas fotos juntas

Israel e Iraq pueden no tener relaciones diplomáticas formales, pero eso no impidió que dos de sus reinas de belleza coquetearan juntas en el concurso Miss International Beauty.

Durante una competencia en Tokio, Miss Israel, Adar Gandelsman y Miss Iraq, Sarah Idan, posaron para fotos en sus respectivas cuentas de Instagram. El epígrafe de Idan decía: “Paz y amor de Miss Iraq y Miss Israel”.

Idan es valiente: otros países de la región que son hostiles a Israel no han tomado a la ligera tales fotos. En 2015, Miss Lebanon, Saly Greige, se enfrentó a reacciones violentas del público y llamadas a despojarla de su título después de aparecer en una foto que incluía a Miss Israel, Doron Matalon.

“Desde el primer día que llegué al concurso de Miss Universo, tuve mucho cuidado de no tomar fotos con Miss Israel, que intentó repetidamente sacar fotos conmigo”, escribió Greige después de la controversia. “Mientras me estaba preparando con la señorita Slovenia y Miss Japón para que nos tomaran una fotografía, la señorita Israel saltó y se tomó una selfie con su teléfono y la publicó en las redes sociales”.

En agosto, la entonces señorita Líbano, Amanda Hanna, fue despojada de su título después de que se descubriera que había viajado a Israel: la ley prohíbe a los ciudadanos libaneses visitar el estado judío.

Sin embargo, The Times of Israel señala que Idan, una joven de 27 años nacida en Bagdad, ahora vive en los Estados Unidos.

Gandelsman e Idan participarán en la competencia Miss Universo en Las Vegas el 26 de noviembre.