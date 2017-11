Ministros proponen reducir la autoridad del Contralor del Estado

Los ministros discuten una propuesta para reducir significativamente los poderes del Contralor del estado. La ley se promoverá con el consentimiento de las facciones de la coalición solo hasta el voto preliminar en el pleno de la Knéset. Posteriormente, dicen los funcionarios de la coalición, la ley será reexaminada y se puede establecer un equipo para examinar los cambios solicitados.

El proyecto de ley fue presentado por el legislador Bezalel Smotrich (Habait Hayehudí), y pretende demostrar que el Contralor del estado no intervendrá en el proceso de decisiones de una entidad que sea examinada por él. Asimismo, no será capaz de guiar a la entidad cómo actuar o no actuar. A medida que él encuentre las deficiencias, no podrá ordenar su reparación o incluso sugerir la corrección necesaria.

Si se aprueba la ley en su versión original, aunque hay muy pocas posibilidades de que pase, lograría una reducción significativa de las facultades del contador y vaciaría su rol por completo. El proyecto de ley tiene por objeto eliminar los poderes de los informes del Contralor para atribuirlo a otro organismo responsable, por ejemplo, el Ministro del Interior en el caso de las autoridades locales, u órgano regulador en nombre de la entidad.

En la oposición, la propuesta suscitó duras críticas. El presidente de Campo Sionista, Avi Gabbay, declaró: “La cultura política corrupta de gobierno permite otro golpe a los guardianes de la ley. Limitar los poderes del contralor y debilitarlo no sirve al público, solo a aquellos miembros del gobierno que desean actuar sin supervisión. Reitero, un gobierno encabezado por nosotros abolirá todas las leyes que limitan la lucha contra la corrupción”.

El presidente de Yesh Atid Yair Lapid declaró: “Esta mañana, la coalición está proponiendo un proyecto de ley diseñado para silenciar al contralor estatal. No lo dejarán comprobar lo que están haciendo, especialmente lo que no hacen. En lugar de corregir fallas, simplemente prefieren que los ciudadanos no sepan que existen”.