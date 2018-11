Ministro Galant: “Si quieren luchar, les ganaremos. Si quieren comportarse y hablar, les escucharemos”

El ministro de Construcción y Vivienda, Yoav Galant, realizó contundentes declaraciones sobre el futuro del conflicto en la Franja de Gaza: “Ellos deben decidir. Si quieren luchar, les ganaremos. Si quieren comportarse y hablar, les escucharemos”.

Las declaraciones fueron parte de su participación esta mañana en la Conferencia Diplomática del JPost en Jerusalén, desde donde Aurora estuvo reportando.

Galant dijo que para Israel la guerra es “la última opción” pero vaticinó que “habrá otra campaña a gran escala en Gaza”. Además anticipó que si hay razón para que Israel vuelva a ocupar la Franja debido al terrorismo del Hamás, lo hará: “Si es así, Hamás pagará el precio y traerá Gaza a un nivel más bajo, que no es el interés de Israel, pero si no hay mejor opción, reaccionaremos”.

Sobre el proceso de paz el ministro fue también claro respecto a su posición: “No hay partner palestino, no lo hubo en los últimos 100 años, este es el problema”. Además expresó su particular punto de vista sobre la dinámica en el conflicto: “Siempre es el mismo ciclo: violación palestina, luego fricción, luego alguien pone un plan sobre la mesa, los palestinos nunca lo aceptan, después que no aceptan empiezan una guerra, Israel gana, ellos pierden, luego lloran, hay periodo de silencio por unos años, y luego viene la siguiente ronda. Hasta que los palestinos entiendan que la existencia de Israel es un hecho claro”.

Además añadió que los palestinos dicen “queremos Jaffa, Tel Aviv o Haifa, y nunca lo tendrán”.

Galant es uno de los principales líderes del partido Kulanu, que es parte de la coalición actual de gobierno y comenta sobre la posibilidad de entregar los territorios de Judea y Samaria: “Un fuerte papel ahí está en el interés de la seguridad de Israel, tanto para luchar contra las amenazas palestinas como las amenazas del oriente”. Explicó que “hay una tormenta chiíta. Ellos tomaron Irak hace 10 años, están intentando tomar Siria y están intentando tomar Jordania. No podemos ceder un centímetro en el lado occidental del Valle del Jordán. No hay lugar para dos autoridades tomando decisiones ahí”.