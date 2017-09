Meni Naftali sería testigo contra Sara Netanyahu

La Fiscalía del Distrito de Jerusalén informó al ex director de la residencia del primer ministro, Meni Naftali, que consideraría su testimonio en el caso del supuesto uso indebido de fondos estatales de Sara Netanyahu como si fuera un testigo estatal.

En una carta enviada a su abogado, Lolik Assal, se dijo que el testimonio de Naftali recibiría inmunidad de autoincriminación si se presentaba una acusación.

La carta también afirma que el mismo Naftali fue el que se acercó a la policía y se ofreció a darles información, a cambio de inmunidad de autoincriminación.

La carta fue enviada después de que el abogado Assal alegara que “el señor Naftali no es un testigo estatal y nunca fue un testigo estatal”, agregando que “Naftali no servirá como testigo” en este caso, ya que no es sospechoso de haber cometido delito.

“Naftali nunca fue interrogado como sospechoso”, dijo el segundo abogado de Naftali, Daniel Haklai. “Él pidió la inmunidad de auto-incriminación porque, en el curso de su testimonio, informó sobre las acciones que llevó a cabo en nombre de la Sra. Netanyahu, que en última instancia incluyó el uso indebido de la Sra. Netanyahu de los fondos estatales”.

Según una declaración del abogado Daniel Whitman, abogado del distrito de Jerusalén, Naftali habló con la policía en febrero de 2015 y se ofreció a darles información estableciendo que no podía conducir a sospechas contra él o su detención.

La decisión final de presentar o no una acusación contra Sara Netanyahu recae en la Fiscalía del Estado, que está en las últimas etapas de la formulación de la opinión. La decisión será tomada por el Fiscal del Estado Shai Nitzan o el Asesor Jurídico del Gobierno Avichai Mandelblit.