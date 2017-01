Memorias del diplomático

Nuevo libro del grupo editorial Aurora

Isajar Ben-Yaakov

El legendario diplomático Isajar Ben-Yaakov (nacido en Hamburgo en 1933) escribió sus memorias, en las que se entremezclan genialmente su trama personal y familiar con los contextos históricos que le tocó vivir. Desde el ascenso del nazismo hasta la creación del Estado de Israel y más allá, los lectores pueden a lo largo de sus ágiles páginas apreciar los detalles que brinda el autor, quien se desempeñó cuarenta años en el servicio diplomático.

Las impresiones que tienen los individuos de los momentos históricos que les tocan vivir siempre son elusivas respecto de la verdad que estos últimos implican. Basta como ejemplo La Noche de los Cristales nazi. El autor recuerda y agradece que su familia, que vivía en Alemania en ese entonces, supiera interpretar este hecho como decisivo para emigrar a la Tierra de Israel, mientras que la gran mayoría de los judíos alemanes creía que la maldad transparente del hecho “despertaría al mundo ya que demostraba la brutalidad de los nazis”. La transparencia de la maldad no mereció la respuesta moral del mundo.

En su juventud, el autor contaba con habilidad para los idiomas y tenía interés especial por el árabe ya que este idioma es indispensable para dialogar con nuestros vecinos. En un curso que le impartía su maestro, un judío del Yemen, el autor progresaba rápidamente y le manifestó su intención de practicarlo con los árabes de Yafo. El maestro enfrió su entusiasmo y le recordó que las familias árabes no están dispuestas a que sus hijos compartan sus vidas con los judíos. Lamentablemente, esto es algo que no ha cambiado mucho con el pasar de las décadas.

Imposible destacar en poco espacio tantos acontecimientos diplomáticos relevantes e interesantes, tales como el importante rol de los países latinoamericanos en la votación de las Naciones Unidas por la participación de Palestina, que dio origen al Estado de Israel –Ben-Yaakov nos relata todos los entretelones que tuvieron lugar y describe la personalidad de cada actor clave del suceso, en especial el brasileño Osvaldo Aranha (presidente de la II Asamblea General de las Naciones Unidas que votó por la Partición de Palestina), y el diplomático israelí de origen argentino Moshe Tov.

Ben-Yaakov prestó servicios diplomáticos en países africanos, donde Israel empezó una rica experiencia que lamentablemente fue frustrada por la presión árabe, y también en Austria en el difícil período en el que estaba siendo canciller Bruno Kreisky, quien siendo de origen judío fue muy antisionista y trató de usar su posición como judío y europeo para mediar entre Israel y los países árabes, cultivando amistad con Muammar Khadafi, Anwar Sadat y los palestinos.

El autor prestó servicio en numerosos países, entre los que se cuenta Alemania, Estados Unidos, Nigeria y Australia. Entre 1974 y 1979 fue asesor político especial del alcalde de Jerusalén Teddy Kollek. Tras jubilarse, no se detuvo y desempeñó como representante en Europa de la red de colegios ORT y de la Universidad Bar-Ilán. En 1992, la República Federal de Alemania le concede la Gran Orden del Mérito. Más de cuatro décadas de experiencia diplomática están fielmente registradas y narradas de modo tan ágil que el lector puede recorrerlas y disfrutarlas como si fueran una película.

