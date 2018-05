Mediateque repuso varias exitosas obras

Chiquita Levov

En el teatro “Mediatheque” de Holón se presentan varias obras para todas las edades durante el mes de mayo 2018. Son reposiciones de obras que atraen mucho público por su interés y altísimo nivel artístico. Traemos aquí una reseña, pero antes es de destacar que todas las creaciones son muy recomendadas.

La obra “Gato en el sombrero” (The Cat In The Hat o en hebreo “Jatul Tahalul”) adaptación del libro aclamado por la crítica del Dr. Seuss, dirigida por Ronny Pinkowicz, director artístico del teatro y con la traducción de Leah Naor.

Es un libro escrito e ilustrado por Theodor Geisel bajo el seudónimo de Dr. Seuss y publicado por primera vez en 1957. Cuenta sobre un gato antropomorfo, que lleva un sombrero rojo y blanco a rayas y una corbata de lazo rojo. En un día lluvioso, cuando Sally y su hermano quedan solos en casa y están muy aburridos, de repente aparece el gato y convierte todo en un mundo de sorpresas con la ayuda de amigos muy traviesos. No se sabe si es verdad o fantasía. Pero eso no importa, porque la obra con sus 5 actores es excelente y muy recomendada. Para niños de 3+ y toda la familia. El 26.5 a las 10.30hs

Presentaron a “Tía Leah” que ha sido premiada en el festival de teatro infantil de Haifa en 2017, (Doda Leah). Es una adaptación del libro de Shoham Smith, dirigida y adaptada por Hagar Ben Zaken, con un diseño escenográfico de Eilat Weber, quienes juntas también crearon el lenguaje visual, para esta producción. Cuenta sobre un sobrino imaginario de la autora y poeta famosa Leah Goldberg que entrevista a su tía y descubre la historia real de su vida, pero también la magia de las palabras y el poder para crear un mundo emocionante a través de ellas.

Otra obra premiada en el mismo festival que emitió la Mediateque fue “La lluvia del abuelo Aarón”, se basó en una historia de Meir Shalev. Ganó varios premios en ese mismo festival, a la mejor interpretación, a la música original de Bezalel Borojov y a la escenografía y diseño de Maayan Reznik. En época de sequía todos esperan la lluvia. El abuelo Aarón informa que todas las nubes están atrapadas en la cueva de la montaña y deben ser rescatadas.

El abuelo Nachum y el abuelo Itzjak no creen en absoluto sus historias. Sin embargo, gracias a la relación de muchos años, se embarcan con él en la aventura y salen hacia la montaña. Un viaje divertido lleno de imaginación creado con muchas cajas de cartón. ■