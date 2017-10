McDonald’s Israel paga multa por maltrato a empleados

La Corte Laboral de Tel Aviv permite una demanda colectiva de 10 millones de dólares contra la cadena de comida rápida McDonald’s, citando como motivo su negativa a permitir que los cajeros se sienten y el no pago de los días de vacaciones y otros beneficios.

Ariela Gilzer-Katz, la vicepresidente de la Corte Laboral de Tel Aviv describió el trato de McDonald’s a sus trabajadores en Israel como “insensible, sino cruel”.

La decisión permite que la demanda contra la franquicia israelí de McDonald’s, en poder de Aloniel, siga adelante. Los demandantes buscan 35 millones de shekels (10 millones de dólares) en daños y perjuicios.

El tribunal tomó nota de carteles colgados en la sucursal de Tel Hashomer de la cadena que dicen: “¡Cada trabajador debe pararse en su área de trabajo!”, “Cajero: solo en la caja registradora, y no se mueva, mire al cliente y busque a los clientes que no lo hayan pedido”. “Cocineros: prepare pedidos y cuide a los clientes que han terminado de ordenar.” Esto revela la actitud de McDonald’s hacia sus trabajadores, señaló el juez.

Gilzer-Katz dictaminó que si McDonald’s pierde la demanda, cada empleado recibirá 1.000 shekels en compensación. McDonald’s tiene 180 sucursales en Israel.

Se ha demostrado ante el tribunal que los empleados de McDonald’s no pueden sentarse mientras trabajan, y los trabajadores deben tener la opción de sentarse mientras toman pedidos y procesan los pagos, escribió la jueza. La oferta de sillas de McDonald’s en una habitación no cumple con las obligaciones legales, agregó.

La demanda fue presentada por tres empleados de su sucursal en Neve Savion. Incluye acusaciones adicionales, incluyendo que McDonald’s no pagó días de vacaciones, pensión o pagos de vacaciones.

McDonald’s argumentó que los restaurantes no están obligados a pagar estos beneficios sociales, pero la corte argumenta lo contrario.

La demanda nombra como beneficiarios a todos los empleados de McDonald’s a partir de la fecha en que fue aceptada como demanda colectiva. Requiere 2,1 millones de shekels en compensación por días de vacaciones no pagados, 22,6 millones de shekels por contribuciones de jubilación no pagadas y 5,8 millones de shekels por pagos de vacaciones no pagados.