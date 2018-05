Malasia: el regreso de un primer ministro antisemita

Tiene un historial de declaraciones extremas de odio

Manfred Gerstenfeld

Muhammad Mahathir, de noventa y dos años, ha salido de su retiro. Ganó las elecciones parlamentarias de Malasia y se convirtió en el primer ministro del país una vez más.

Mahathir tiene un largo historial de declaraciones antisemitas extremas. Una en particular se destaca porque fue hecha en una reunión de casi todos los países musulmanes. Tanto sus declaraciones como sus reacciones merecen ser recordadas. Proporcionan una visión de lo que ha sucedido desde entonces a los estados y comunidades musulmanes y las actitudes complejas de las democracias occidentales hacia ellos.

En octubre de 2003 en Putrajaya, Malasia, se celebró la Décima Cumbre de la Organización de Cooperación Islámica (OCI). Asistieron líderes de 57 estados. Mahathir, que era entonces primer ministro de Malasia, atacó al pueblo judío y a Occidente en su discurso de bienvenida.

Mahathir representó las relaciones entre musulmanes y judíos como una conspiración frontal mundial. Él dijo: “1.300 millones de musulmanes no pueden ser derrotados por unos pocos millones de judíos. Debe haber una forma. Y solo podemos encontrar un camino si nos paramos a pensar, a evaluar nuestras debilidades y fortalezas, a planear, a diseñar estrategias y luego a contraatacar. En realidad somos muy fuertes. 1.300 millones de personas no pueden simplemente ser aniquiladas. Los europeos mataron a seis millones de judíos de 12 millones. Pero hoy los judíos gobiernan este mundo por poder. Consiguen que otros peleen y mueran por ellos”.

Mahathir continuó: “Nos enfrentamos a un pueblo que piensa. Sobrevivieron 2.000 años de pogroms no respondiendo, sino pensando. Inventaron y promovieron con éxito el socialismo, el comunismo, los derechos humanos y la democracia, por lo que perseguirlos parecería estar mal y pueden disfrutar de los mismos derechos que los demás. Con estos ahora han ganado el control de los países más poderosos y esta pequeña comunidad se ha convertido en una potencia mundial. No podemos luchar contra ellos solo a través de la fuerza muscular. Debemos usar nuestros cerebros también”.

La esencia del discurso de Mahathir es una mutación del libelo antisemita zarista Los Protocolos de los Sabios de Sión.

Refiriéndose a Occidente, Mahathir dijo: “Todos somos musulmanes. Todos estamos oprimidos. Todos estamos siendo humillados. Controlamos 50 de los 180 países del mundo”. Uno reconoce aquí la mitología de la extendida cultura de victimismo musulmán. Muchos habitantes musulmanes de países ricos en petróleo están extremadamente acomodados. Si algunos musulmanes están siendo humillados, lo son por otros musulmanes.

Peor aún, en las últimas décadas, cientos de miles de musulmanes han sido asesinados por otros musulmanes, en algunos casos en guerras entre países musulmanes. La guerra entre Irak e Irán de la década de 1980 es un ejemplo. Muchos cientos de miles más han muerto en conflictos civiles. Esta es la realidad en curso en Siria.

La importancia de lo que sucedió en 2003 fue mucho más allá de la declaración de un gran incitador musulmán. Como observó el Washington Post en un artículo sobre el discurso de Mahathir y la ovación de pie que recibió, los aplausos incluían al Príncipe Heredero Abdullah de Arabia Saudita, al Presidente de Pakistán Pervez Musharraf, a nuestro hombre en Afganistán, Hamid Karzai, e incluso al ruso Vladimir Putin, representando a la gran minoría musulmana de su país… Pero lo que corrompe y debilita a grandes partes del mundo islámico no son los judíos, ya sea en Nueva York o en Tel Aviv, sino su propio liderazgo egoísta e inepto, como el de las personas que se pusieron de pie y vitorearon el discurso.

La Unión Europea tuvo una cumbre programada al mismo tiempo que la conferencia de la Organización de Cooperación Islámica. Se propuso que se incluyera una condena de los comentarios de Mahathir en la declaración final de diecinueve páginas. Según Haaretz, el borrador decía: “Sus comentarios inaceptables obstaculizan todos nuestros esfuerzos para promover la armonía interétnica y religiosa, y no tienen cabida en un mundo decente. Tales comentarios falsos y antisemitas son tan ofensivos para los musulmanes como para otros”.

A pesar de su trágico pasado hacia los judíos, los europeos no pudieron alcanzar la unanimidad en esta fuerte condena. El presidente de centroderecha francés Jacques Chirac se opuso a incluir estas palabras, al igual que el primer ministro socialista griego, Costas Simitis. Esto fue a pesar del hecho de que Mahathir había emprendido un ataque total contra todos los judíos, sin protestas de los líderes de ningún estado musulmán.

En ese momento, se decidió que el presidente italiano del Consejo de la Unión Europea hiciera una declaración en su sitio web diciendo que la UE “deploró los comentarios hechos por el presidente Mahathir”. También dijo: “Tales palabras obstaculizan todos nuestros esfuerzos para profundizar la interacción, la armonía étnica y religiosa y no tienen absolutamente ningún lugar en un mundo tolerante”. Esto, por supuesto, sería seguido por años de débiles respuestas europeas a la extrema incitación antisemita musulmana.

Mahathir atrapó a Chirac dándole las gracias por bloquear la Declaración de la Cumbre de la UE que tenía la intención de deplorar su discurso. Chirac, que no quería ser expuesto públicamente como tolerante del antisemitismo extremo, respondió a Mahathir: “Sus comentarios sobre el papel de los judíos provocaron una fuerte desaprobación en Francia y en todo el mundo”.

Estados Unidos pronunció unas palabras claras unos días después cuando el presidente George W. Bush se reunió con Mahathir en la Cumbre de Asia y el Pacífico en Bangkok. Bush le dijo a Mahathir que sus palabras eran “erróneas y divisorias” y agregó que “está en contra de lo que creo”. (Mahathir niega que Bush lo reprendió).

Esta no era la primera vez que Mahathir había hecho comentarios antisemitas extremos. En 1986, en una reunión del Movimiento de Países No Alineados, Mahathir dijo: “La expulsión de judíos de Tierra Santa hace 2.000 años y la opresión nazi de los judíos no les han enseñado nada. Si acaso, ha transformado a los judíos en los mismos monstruos que condenan tan rotundamente en su material de propaganda. Han sido alumnos del fallecido Dr. Goebbels”.

En 1997, Mahathir afirmó que su gobierno temía que los judíos planearan destruir la economía de Malasia, así como la de otros países musulmanes. En la conferencia económica de 1999 en Davos, culpó a los judíos por los problemas económicos de Asia.

Los incitadores más extremos contra los judíos e Israel han salido del mundo musulmán desde hace tiempo. Mahathir es un ejemplo principal de esta desafortunada tendencia.■

Fuente: BESA Center