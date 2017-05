1.100 millones de dólares anuales en negocios e inversiones

La ciberseguridad, la robótica, las comunicaciones, los dispositivos médicos y la inteligencia artificial son algunas de las innovaciones israelíes que se buscan con entusiasmo en Australia.

Hace treinta años, los australianos pensaban en Israel en términos de naranjas y trajes de baño, se burla Johnny Weiss, fundador y director gerente del Círculo de Negocios de Trans-Tasman y ex director general nacional de la Cámara de Comercio de Australia Israel, Weiss ha ayudado a introducir a Israel a los australianos como una fuente de tecnología innovadora.

“En los viejos tiempos, tendrías que convencer a la gente de ir a Israel y ahora todo el mundo sabe que la “Start-Up Nation” es un fantástico socio para las compañías australianas. Todo el mundo ha leído el libro y ahora quieren ver la película”, manifiesta Weiss.

Cerca de 30 delegaciones empresariales australianas visitaron Israel en 2016. Las tecnologías israelíes más solicitadas son de los campos de la ciberseguridad, las comunicaciones, la medicina, la inteligencia artificial y la robótica.

El comercio entre Israel y Australia es oficialmente de 1.100 millones de dólares anuales. Pero es probable que doble esa cantidad cuando se tienen en cuenta las exportaciones israelíes facilitadas a través de terceros países, así como la tecnología de información israelí que se está aprovechando en Australia, sobre todo en ciberseguridad.

Hace siete años, Audio Pixels se convirtió en la primera compañía israelí en la Bolsa de Valores de Australia (ASX). Para 2016, el número de listas israelíes en ASX había aumentado a ocho. Este año comenzó con 13 y pronto aumentó a 14, con una salida a bolsa de la empresa israelí de telecomunicaciones Mobilicom.

A la luz de un nuevo acuerdo de I + D firmado entre los gobiernos israelí y australiano durante una visita de una delegación de alta tecnología dirigida por el primer ministro Biniamín Netanyahu a mediados de febrero, Australia Financial Review predice “una oleada de hasta 15 compañías tecnológicas israelíes”, enlistadas en las ASX este año.

“No es nuestro papel promover las OPIs (Ofertas Públicas Iniciales), pero podemos decir que tenemos una muy buena probabilidad de que dos o tres compañías más israelíes aparecerán en el mes de abril”, dice Max Cunningham, Director General de ASX para los Listados, Servicios de Emisor y Inversión.

Sin embargo, añade: “Hemos tenido muy buena tracción y compromiso y las compañías israelíes han sido listadas por algún tiempo. Lo que ha sucedido es que el impulso está creciendo”.

La visita de Netanyahu con representantes de 22 compañías es indicativa de este impulso. Ethy Levy, la comisariada de comercio de Israel en Sydney, dijo a periodistas que espera que al menos cinco de estas compañías pronto aparecerán en el ASX.

“Esta fue la primera visita a Australia por parte de un primer ministro israelí y tuvo un gran impacto en la comunidad empresarial”, expresó Cunningham.

“El mercado local se centra en la innovación y la tecnología, y estas compañías israelíes son cada vez más bien recibidas. El objetivo de elevar el perfil de la innovación y los negocios israelíes en Australia se logró verdaderamente”.

La visita de Israel no sólo interesó a los inversionistas locales, sino que también generó un compromiso de entrada con el ecosistema del mercado de capitales local, incluyendo abogados, asesores financieros, corredores y bancos de inversión.

Resumen de fuente: Israel21c