Los mormones bautizaron al Rebe de Lubavitch y a los abuelos de Steven Spielberg

Una investigadora informó que los mormones bautizaron póstumamente al difunto Rebe de Lubavitch, a los abuelos de Carrie Fisher y Steven Spielberg, y a cientos de víctimas del Holocausto, violando un acuerdo para detener la práctica.

Helen Radkey, una investigadora independiente que vive en Salt Lake City (Utah, Estados Unidos) y que ha estado investigando la práctica mormona de bautismos póstumos durante dos décadas, dijo que hay cientos de ejemplos de víctimas judías del Holocausto que se bautizan en las iglesias mormonas de todo el mundo desde 2012. En un informe publicado esta semana, ella compartió los nombres de 20 de esas personas que habían sido bautizadas.

“Hay al menos cientos, y probablemente más”, dijo Radley a la agencia noticiosa judía JTA, una ex mormona que fue excomulgada de la iglesia en 1978.

Los nombres citados por Radkey se refieren a las víctimas del Holocausto bautizadas desde abril de 2012 en adelante. En marzo de 2012, la iglesia mormona, formalmente conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, envió una carta a sus congregaciones reiterando una política de 1995 que los miembros deberían hacer bautismos póstumos basados sólo en sus propios antepasados ​​y prohibir el bautismo de víctimas judías del Holocausto y celebridades judías.

Sin embargo, además de cientos de víctimas del Holocausto, Radkey afirma haber encontrado otros ejemplos de judíos famosos bautizados. Por ejemplo, dice que el fallecido líder de Jabad-Lubavitch, el rabino Menachem Mendel Schneerson y su padre, el rabino Levi Itzjak Schneerson, fueron bautizados en 2015. También lo fueron el filósofo Martin Buber en 2016 y los abuelos de Spielberg y Fisher en 2015 y 2017.

Radkey encontró los nombres en FamilySearch, un sitio web utilizado por los mormones para rastrear los linajes familiares y presentar solicitudes de bautismos “proxy”.

La práctica de los bautismos proxy es polémica. Los mormones son instruidos para realizar bautismos de antepasados muertos que no tuvieron la oportunidad de convertirse a la iglesia. Sin embargo, en la década de 1990 se descubrió que los mormones habían realizado tales ritos en cientos de miles de judíos que murieron en el Holocausto. Esto enfureció a los grupos judíos, que dijeron que la práctica no respetaba las creencias religiosas de las víctimas.

En 1995, la iglesia mormona llegó a un acuerdo con los líderes judíos para que cesara la práctica, y se destacó en la carta de 2012.

Eric Hawkins, vocero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijo que la iglesia estaba haciendo su parte para asegurar que no hubiera bautismos póstumos. “La Iglesia se preocupa profundamente por garantizar que se mantengan estos estándares”, dijo en un comunicado. “Cada mes, recibimos una lista de nombres de víctimas del Holocausto del Centro Simon Wiesenthal en Los Ángeles. Estos se agregan a nuestra base de datos de nombres que requieren una conexión familiar directa antes de que se pueda solicitar o realizar el trabajo en el templo”.

Cuatro empleados de tiempo completo en FamilySearch supervisan el sitio para encontrar nombres de víctimas del Holocausto y otros que no deberían agregarse, agregó Hawkins.

La Liga Antidifamación, que ha trabajado con la iglesia mormona en este tema, dijo que la iglesia estaba haciendo su parte para evitar los bautismos de víctimas del Holocausto.

Sin embargo, Gary Mokotoff, un genealogista judío que ha estado involucrado en el tema, disiente: “Si el problema aún existe, lo que la iglesia está haciendo para evitarlo no está funcionando”, dijo Mokotoff a JTA. “Si una sola persona como Helen Radkey puede encontrar cientos, si no miles, de ejemplos de víctimas del Holocausto sometidas a bautismo póstumo, entonces ¿por qué la iglesia, que afirma que realmente tienen personas trabajando en ello, no puede encontrar precisamente lo que Helen encuentra?”, preguntó.