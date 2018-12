Los ministros de Israel autorizan la disolución del Parlamento

El sistema político ha puesto en marcha el proceso electoral. La Comisión Ministerial Constitucional autorizó telefónicamente la disolución de la Knéset (Parlamento), y se espera que el miércoles el pleno de la Cámara Legislativa ratifique en tres votaciones relámpago el adelantamiento de las elecciones para el 9 de abril, siete meses antes de lo que estaba programado. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, les comentó a sus allegados que “Las elecciones son cruciales y nadie sabe cómo terminarán”.

Netanyahu comenzó a armar su equipo de campaña; pero aún no ha determinado si designará a uno de los ministros de su partido, Likud, para que presida su “cuartel general” electoral, o si en cambio se valdrá de los servicios de algún especialista externo para ese rol, tal como en los comicios anteriores.

El ministro Israel Katz le aseveró a la radio estatal Kan que el partido aspira a obtener cuarenta escaños en las próximas elecciones. “Tenemos como rival al campo de la izquierda destrozado, que busca combinaciones artificiales en base a ambiciones personales”, manifestó Katz.

El presidente de la alianza Campo Sionista, el laborista Avi Gabbay, manifestó a la radio Kan: “El público quiere saber que usted está de su lado. Demostré que he estado a su lado, así que confío en él. Al fin de cuentas, estas elecciones serán entre Netanyahu y yo, porque todos los demás candidatos ya han anunciado que se sentarán en el Gobierno de Netanyahu. Sería muy feliz si [el ex jefe del Estado Mayor, teniente general (retirado)] Benny Gantz se suma al sistema político”.

Gantz, que se perfila como una de las figuras destacadas en las próximas elecciones, aún no ha decidido cómo se presentará. El ex jefe del Ejército podría presentarse con un movimiento político propio –aunque todavía no se ha completado el registro de su agrupación-, o bien podría unirse a un bloque de partidos.

Durante un encuentro, antes de que se anunciara la disolución de la Knéset, Gantz vaciló sobre si debía presentar su candidatura con un partido propio. En los últimos días, el ex jefe del Estado Mayor se reunió con figuras que podrían ser parte de su lista. Una de las personalidades destacadas es el ex intendente de la ciudad de Yeruham, Michael Biton, quien renunció la semana pasada a la dirección del partido “Ají Israelí” (Mi hermano israelí).

No obstante, fuentes del sistema político estiman, según Kan, que al final de cuentas Gantz se unirá a la fundadora de ese partido, Adina Bar-Shalom, la hija del extinto líder espiritual de la comunidad ultraortodoxa sefaradí, el rabino Ovadia Yosef. Esto sería con la idea de apoyarse en la plataforma política que ella creo y acelerar el proceso para el registro de su nuevo partido.