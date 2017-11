Los ministros aprueban una ley que podría salvar a Netanyahu de ser imputado

El Comité Legislativo Ministerial aprobó el proyecto de ley que prohíbe a la policía “recomendar” investigaciones u ofrecer una conclusión al finalizarlas. Los miembros de la comisión acordaron que el proyecto de ley sea promovido en conformidad con el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad Interior.

Durante las discusiones el Fiscal del Estado, Shai Nitzan, reiteró su oposición al proyecto de ley tal como ha sido presentado. “Creemos que hace puro daño”, explicó. “No se puede cerrarle la boca u obligar a los hombres de la policía que piensen como en la Rusia comunista. Hay que diferenciar entre la publicación de la recomendación de investigación y las conclusiones de una investigación”.

Nitzan se presentó a la comisión invitado por la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, y explicó que “el acta de acusación es presentada al establecerse dos condiciones: una base de evidencias y el interés del público. Se supone que la policía debe decir su opinión si es que hay pruebas suficientes; y esto es más allá del interés público, que es lo que menos le interesa. Por lo tanto, el procedimiento hoy en la presentación del caso se escribe si hay suficientes evidencias [para formular un acta de acusación]”.

“La policía recomienda archivar alrededor del 40 por ciento de los casos”, añadió Nitzan “Casi siempre se archivan los casos porque no hay suficientes evidencias. Cuando la policía decide presentar una recomendación, muchas veces no es aprobada. Si no hay recomendación, desde el punto de vista de la Fiscalía, ella tiene que leer el caso en profundidad y se necesitarán otros cien puestos para eso; por eso es imposible ahorrarse eso. En el momento en que no tengan responsabilidad; cambiará todo el enfoque. En mi opinión, la recomendación de la policía tiene mucha importancia. Quiero escucharla porque ellos han estado involucrados. No veo provecho en taparle la boca a la policía”.

El ministro de Seguridad Interior y Asuntos Estratégicos, Gilad Erdan, expresó su oposición al proyecto de ley, alegando que la nueva ley prohibiría a los detectives elevar un resumen de la investigación al Fiscal del Estado; y Erdan considera que eso contradice el trabajo de la policía.

“No hay forma de terminar la investigación de un caso y entregarlo al Fiscal del Estado sin incluir la opinión y evaluación profesional de las evidencias que se han recolectado”, subrayó Erdan.

Sin embargo, Erdan concede que los resúmenes de las investigaciones no deberían publicitarse, ya que pueden proyectar una imagen equivocada de los sospechosos antes de que un funcionario calificado decida presentar una acusación en contra de ellos.

La ministra de Justicia, Ayelet Shaked, presidente de la Comisión, manifestó que el proyecto de ley sufrirá importantes cambios con su aprobación y la de Erdan, entre la votación (de lectura) preliminar y la primera votación.

La iniciativa podría impactar decididamente en las investigaciones de presunta corrupción que se están llevando a cabo sobre la figura del primer ministro, Biniamín Netanyahu.