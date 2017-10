Los judíos de España se pronuncian contra la independencia de Cataluña

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE), institución que representa oficialmente a todos los judíos españoles, culpó a los separatistas catalanes por la crisis en el reino y declaró su lealtad a la Constitución.

Al expresar “su profunda preocupación por la grave crisis nacional” la Federación expresó que la difícil situación ha sido “generada por la Declaración Unilateral de Independencia” del gobierno regional de Cataluña a través de su Parlamento.

“Como judíos españoles, apoyamos sin fisuras la Constitución Española, la aplicación de la Ley como eje vertebrador del Estado de Derecho, la solidaridad y la igualdad entre todos los españoles y la unidad de España”, destaca el FCJE en un comunicado. Las autoridades lograrán “el restablecimiento de la normalidad en Cataluña”, agrega el texto que se opone a la secesión, “y en toda España, finalmente, la fraternidad y la convivencia pacífica serán las señas de identidad que rijan nuestras vidas como ciudadanos españoles”.

A pesar del comunicado de la Federación, los judíos de Cataluña, que según los datos del Congreso Judío Europeo conforman un tercio del total de la población judía de España, de alrededor de 45 mil almas; están profundamente divididos con respecto a la cuestión de la independencia.

El director de la Comunidad Israelita de Barcelona, Víctor Sorenssen, expresó que se trata de una cuestión política que no atañe directamente al judaísmo y por lo tanto, su colectividad no tiene una posición oficial al respecto.

“Judíos de Cataluña”, un grupo que está en contra de la secesión, aplaudió a la Federación por su “importante” mensaje. “El único órgano representativo de los judíos de toda España se ha pronunciado por la unidad y contra el separatismo”, señaló en un mensaje de Twitter. “Kol Hakavod (Felicitaciones) FCJE! Los separatistas sólo se representan a ellos mismos”.

Sin embargo, el grupo “Jueus per la Independencia” manifestó que el FCJE no representa las diversas opiniones de los judíos de Cataluña y otras partes de España sobre el asunto. “Damos nuestra bienvenida a la República de Cataluña. Ya no es más un sueño”.