Los impulsos incontrolables de Erdogan

Prof. Eyal Zisser

Después de un largo periodo de calma en las relaciones entre Israel y Turquía, que ambos países utilizaron para rehabilitar su frágil tejido de conexiones compartidas en los campos de la economía, el turismo e incluso la diplomacia, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan salió una vez más con una declaración beligerante, incluso si está desprovista de cualquier significado real, amenazado con destruir todo aquello por lo que las personas de buena voluntad de ambos países han están muy duramente trabajando.

En Jerusalén, los funcionarios israelíes reaccionaron a los comentarios de Erdogan con asombro, incluso si no estaban totalmente sorprendidos. Después de todo, incluso después de la firma del acuerdo de reconciliación con Israel en 2016, que puso fin a la crisis diplomática provocada por el incidente del Mavi Marmara del 2010, Erdogan está aún comprometido con la causa palestina y en el fondo es profundamente hostil a Israel y a todo lo que representa.

Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿por qué Erdogan decide de repente darle una bofetada a Israel? Sin lugar a dudas, él está librando actualmente una “guerra mundial” con la mitad del globo: en contra de sus rivales políticos domésticos, la Unión Europea, los rusos, los iraníes y sirios, y sobre todo contra los kurdos dentro de Turquía y en el extranjero.

En el pasado, Erdogan ha buscado el conflicto con Israel para ganar puntos políticos con su electorado en casa, y como un medio para reforzar su posición y la de Turquía en el mundo árabe. Recordemos que Erdogan aspiraba a ser un sultán del Oriente Medio, y se supone que Israel iba a ser el puente que cruzaría para ganar los corazones y las mentes de las masas árabes.

Sin embargo, Erdogan ya no tiene necesidad de Israel para convencer a los votantes turcos a que lo apoyen. El fallido intento de golpe de estado del mes de julio le proporcionó una oportunidad de oro para eliminar a sus rivales. Hasta el momento, su venganza ha consistido en detenciones y despidos de decenas de miles de personas; pero ahora Erdogan quiere reinstaurar la pena de muerte en Turquía. Mientras tanto, todos los regímenes en el mundo árabe, el principal de ellos el régimen egipcio, rechaza el modelo turco que Erdogan está vendiendo -un país gobernado por un partido islámico donde la religión juega el papel más prominente en los asuntos de Estado y la sociedad-.

No obstante, como lo demuestra su última diatriba anti-Israel; el presidente turco es incapaz de autocontrolarse y parece que allí reside el problema. Lo que estamos viendo es un gobernante impulsivo que no puede contener su propio ego. Por cierto, sus diatribas contra Europa, y Rusia para el caso -al menos hasta que el presidente ruso Vladimir Putin lo llamó al orden- no fueron menos severas que sus ataques contra Israel.

¿Cuál es la conclusión lógica de las nuevas tensiones entre Turquía e Israel? Erdogan no ha cambiado y nunca lo hará. De vez en cuando actuará sin objetivo definido y expresará esos conocidos sentimientos anti-Israel que abriga tan profundamente y que encuentra tan difícil de guardar en su interior. Sin embargo, no debemos juzgar a Erdogan por sus palabras, sino por sus acciones. Y en realidad, está facilitando el mejoramiento de las relaciones económicas y comerciales con Israel e incluso volviéndose a involucrar con él en temas diplomáticos y de seguridad.

La respuesta reservada de Israel a los comentarios de Erdogan indica la aversión de Jerusalén hacia un nuevo conflicto con Turquía. Sin lugar a dudas, lo que Erdogan piensa o dice es menos importante para Israel que el hecho de que las relaciones son cada vez mejores y que muchos en Turquía comparten el deseo de Israel de fortalecerlas.

La actual tormenta pasará pronto, ya que detrás de ella no hay mucho más que un cambio de estado de ánimo temporal por parte de Erdogan. Sin embargo, mientras siga siendo el presidente de Turquía, la relación entre los dos países continuará existiendo a la sombra de esas tormentas.

Fuente: israelhayom.com