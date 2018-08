Los drusos israelíes marchan contra la Ley del Estado Nación en Tel Aviv

Más de noventa mil personas, entre drusos y otros que se oponen a la ley del Estado Nación protestaron en la Plaza Rabin de Tel Aviv bajo la consigna “Marcha por la Igualdad”.

El edificio de la Municipalidad de Tel Aviv fue encendido con los colores de la bandera drusa para expresar la solidaridad de la ciudad con los manifestantes.

Entre las personalidades de la comunidad drusa se destacaban el jeque Mowafak Tarif y el general retirado Amal Assad, protagonista de una polémica con el primer ministro Biniamín Netanyahu. La manifestación contó con la crema del establishment de defensa, personalizada por sus ex jefes. Entre ellos el ex jefe del Estado Mayor, Gabi Ashkenazi, los ex directores del Mossad Tamir Pardo y Efraim Halevy, los ex jefes del Servicio de Seguridad General (Shabak) o sea la inteligencia interior, Yuval Diskin y Amy Ayalón. También el intendente de Tel Aviv, Ron Huldai y el ex ministro Matan Vilnaí participaron del mitin.

El líder religioso druso jeque Mowafak Tarif fue el primero en hacer uso de la palabra.

“No soy un político y no estoy acostumbrado a dar discursos en la plaza de la ciudad, pero estoy hablando aquí como alguien cuyo amor por la tierra y el Estado es absoluto e inequívoco. Vine aquí para decirles simplemente verdades que vienen del corazón. No busco popularidad, y lo que me guía son los mejores intereses de mi país y mi comunidad”, apuntó Tarif.

“Todos estamos orgullosos del Estado democrático y libre de Israel, donde la dignidad humana y la libertad son los valores supremos, y nunca hemos dudado de la identidad judía del Estado. Reconocemos su carácter judío con plena igualdad con sus ciudadanos no-judíos”, agregó.

“Nadie puede enseñarnos lo qué es el sacrificio, y nadie puede predicarnos acerca de la lealtad y la devoción, los cementerios militares son un testimonio de eso. Estamos decididos a luchar junto a ustedes por el carácter del estado y el derecho a vivir en él con igualdad y dignidad”, declaró el jeque.

“A pesar de nuestra lealtad incondicional al Estado, el Estado no nos ve como iguales”, lamentó. “Nos identificamos con el Estado y la Declaración de Independencia. El Día de la Independencia pasado encendí una antorcha por la coexistencia, la alianza entre el pueblo judío y el pueblo druso, y para la gloria del Estado de Israel”.

“El clamor de la comunidad drusa es real. Ellos sienten justificadamente que alguien trata de quitarles su israelidad”, señaló Tarif.

“Veo a las masas que vinieron a mostrar su solidaridad y que nos calienta el corazón. Les agradezco en mi nombre y en nombre de mis hermanos drusos. Este es el hermoso Israel, señoras y señores”.

El general (retirado) Amal Asad leyó al comenzar la Declaración de la Independencia y añadió: “Tras esta manifestación, en la que juntamos nuestras manos y nuestros corazones, tendremos más años de vida compartida en el Estado de Israel en el espíritu de la Declaración de Independencia. Estamos listos para dialogar con cualquier funcionario gubernamental para resolver el problema por el futuro de nuestros hijos”.

Poco antes de la manifestación, Asad instó a todos los israelíes a ponerse de pié junto con los drusos. “Nosotros, altos oficiales del ejército que servimos en el país durante décadas y perdimos amigos, soldados y familiares, queremos mantener nuestra ‘israelidad’ y creemos que el Gobierno israelí y su líder tienen la capacidad de hacerlo para enmendar la Ley del Estado Nación”, expresó.