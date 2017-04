Los aliados sabían del Holocausto en 1942

Documentos publicados recientemente demuestran que las fuerzas aliadas eran conscientes de la escala del Holocausto unos dos años antes de lo que se asume ampliamente, pero hicieron poco para detener las muertes o rescatar a las víctimas.

El Reino Unido, Estados Unidos y Rusia eran conscientes de los millones de muertos por la Alemania nazi, pero tomaron muy poca iniciativa para recibir refugiados o detener la masacre, según un nuevo libro, “Human Rights after Hitler”, de Dan Plesch, basado en archivos de las Naciones Unidas.

Según el autor, entrevistado por el diario británico The Independent, “las grandes potencias comentaron sobre el asesinato en masa de judíos dos años y medio antes de que se asuma generalmente”.

Ya en diciembre de 1942, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Anthony Eden, dijo al parlamento británico, en una declaración en nombre del Reino Unido, Estados Unidos y los gobiernos soviéticos, que los nazis estaban en proceso de exterminar a los judíos. Eden dijo que una declaración similar también estaba siendo leída en Moscú y Washington al mismo tiempo.

“Las autoridades alemanas, que no se contentan con negar a las personas de raza judía en todos los territorios sobre los que se extiende su regla bárbara, los derechos humanos más elementales, están llevando a cabo la reiterada intención de Hitler de exterminar al pueblo judío”, dijo .

Plesch, un investigador de la Universidad de Londres, dijo que los aliados supuestamente aprendieron de las acciones de Alemania nazi “cuando descubrieron los campos de concentración”, pero hicieron este comentario público en diciembre de 1942.

En marzo de 1943, el Arzobispo de Canterbury, William Temple, jefe de la Iglesia de Inglaterra, pidió al gobierno británico que aceptara refugiados judíos que corrían peligro de ser masacrados.

“En vista de las masacres y el hambre de judíos y otros en los países enemigos y ocupados por el enemigo”, escribió Temple a la Cámara de los Lores, el gobierno debería ofrecer su “apoyo total a las medidas inmediatas, en la escala más grande y generosa… para proporcionar ayuda y asilo temporal a personas en peligro de masacre”.

Sin embargo, el vizconde Cranborne, ministro del gabinete de guerra del primer ministro Winston Churchill, respondió a la moción: “El noble señor no debe considerar esto como un problema judío”. Dijo que Gran Bretaña no estaba en condiciones de aceptar un gran número de refugiados, que mientras el gobierno simpatizaba con la situación, tenía que cuidar primero a sus propios ciudadanos.

El libro de Plesch se basa en un archivo de la ya desaparecida Comisión de Crímenes de Guerra de las Naciones Unidas, que fue clasificada por 70 años. Dijo que fue debido a la intervención de Samantha Power, ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU, que pudo acceder a los archivos.