Livni: “El gobierno está destruyendo la Declaración de la Independencia”

Aunque, la Knéset se encuentra actualmente en receso de verano, fue convocada a una reunión especial iniciada por la oposición, llevada a cabo con la firma de veinticinco diputados.

Únicamente cinco miembros de la coalición se presentaron al debate, entre tanto el primer ministro Biniamín Netanyahu, estuvo notablemente ausente.

La líder recientemente nombrada de la oposición, Tzipi Livni, que abrió el debate, se disculpó ante los miembros de la comunidad drusa “No me disculpo sólo, por la ley problemática y discriminatoria, sino por el hecho de que Netanyahu no estuvo presente para la discusión, para hablar y para dar respuestas no solamente a la comunidad drusa, sino a todo el Estado de Israel”, manifestó Livni.

El diputado Ahmad Tibi, lamentó el hecho de que “los ciudadanos que tienen todo se elevan por encima de otros grupos, un colectivo con un alto estatus, y debajo de está todo aquel que no es judío y no tiene derechos. Solo hay una mención de los árabes en esta ley, y es negativa: cancela el estado del idioma árabe”. Manifestó.

A principios de esta semana, el comité especial formado para encontrar una solución a la crisis con la comunidad drusa sobre la Ley de nacionalidad se reunió por primera vez, con sólo cinco de los 13 ministros asignados.

El sábado por la noche, más de 90,000 miembros de la comunidad drusa y sus partidarios se reunieron en la Plaza Rabin en Tel Aviv para realizar una manifestación contra la Ley Nacional.