Liberman: Israel no permitirá la presencia de Irán en Siria

El ministro de Defensa, Avigdor Liberman, manifestó que Israel no tolerará la presencia de Irán en Siria, en relación al acuerdo de cese del fuego alcanzado entre Estados Unidos y Rusia, que permitiría a las milicias patrocinadas por Teherán permanecer en ese país árabe. Las declaraciones del ministro parecieran estar dirigidas a los oídos de Moscú.

“Simplemente no permitiremos el afianzamiento chií e iraní en Siria. Y no permitiremos que Siria se convierta en una base operativa de avanzada en contra del Estado de Israel. Quien no entiende eso, debería entenderlo”, subrayó Liberman.

El titular de Defensa formuló esas expresiones durante una visita a la frontera norte, un día después de que el ministro de Exteriores ruso, Sergey Lavrov, afirmara que los términos del cese del fuego no incluyen un compromiso ruso para asegurar que la milicias vinculadas con Irán se retiren de Siria.

Lavrov declaró que Irán mantiene una presencia “legítima” en Siria, de acuerdo con la agencia de noticias rusa Interfax.