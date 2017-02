Legisladores de derecha apoyan el nombramiento de Livni a la ONU

Los legisladores del partido de derecha Habait Hayehudí, Ayelet Shaked y Bezalel Smotrich elogian a la legisladora de la oposición Tzipi Livni (Hatnuá/Campo Sionista) y apoyan su nombramiento como subsecretaria de las Naciones Unidas. Para ellos, Livni es una “sionista patriótica con experiencia” que haría un gran trabajo.

Su nombramiento tendría que ser aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU.

Smotrich dijo que el nombramiento no debe ser un asunto partidista. “Terminemos con la catalogación automática de derecha e izquierda”, tuiteó.

La ministra de Justicia Ayelet Shaked estuvo de acuerdo con Smotrich, retuiteó su post con el comentario, “Él tiene razón”.

El embajador de Israel en la ONU, Danny Danon, dijo que agradecería la nominación. “Sería un honor y un gran servicio al Estado de Israel”, tuiteó.

La oferta se produjo en medio de una disputa en la ONU sobre la propuesta de nombrar al ex primer ministro de la Autoridad Palestina, Salam Fayyad, como enviado de la organización sobre el conflicto en Libia.

Los EEUU bloquearon el nombramiento en un movimiento aclamado por Danon. Israel y Estados Unidos temen que el nombramiento de Fayyad, un ex economista del Banco Mundial, sea una señal adicional de reconocimiento de la condición de Estado palestino.