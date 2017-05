Legislador israelí declaró su apoyo a Marine Le Pen

Oren Hazan (Likud) se convirtió en el primer político israelí en expresar abiertamente el apoyo a la candidata presidencial francesa de extrema derecha Marine Le Pen cuando escribió en su cuenta de Twitter sus deseos de éxito en la segunda ronda de las elecciones que tendrán lugar en Francia el próximo domingo.

El mensaje, escrito en francés y dirigido a su cuenta oficial de Twitter, dice: “Señora Le Pen, le doy mi apoyo en el debate de esta noche y en la segunda vuelta para la construcción del futuro de Francia”.

El apoyo explícito de Hazan al candidato viene después de que el presidente Reuven Rivlin criticó a Le Pen la semana pasada por decir que Francia no fue responsable de la deportación de los judíos de París durante el Holocausto.

“El mensaje predominante que surge de declaraciones políticas recientes en Europa es singularmente inquietante. Y en todo lugar ese mensaje es el mismo: no somos responsables del Holocausto. No somos responsables del exterminio del pueblo judío que ocurrió dentro de nuestras fronteras”, dijo Rivlin durante la ceremonia de clausura del Día del Recuerdo del Holocausto en el Kibutz Lojamei Haguetaot el 24 de abril.

“Por ejemplo, una candidata presidencial francesa negó la responsabilidad de Francia por la deportación de sus ciudadanos judíos a la concentración nazi y los campos de exterminio”, continuó.

Rivlin no fue la única figura importante que emitió una advertencia sobre la candidata el Día de los Caídos del Holocausto de Israel la semana pasada. El presidente del Congreso Judío Europeo, Moshe Kantor, describió a Le Pen como “peligrosa” y dijo que la candidata presidencial es “no menos peligrosa que su padre que niega el Holocausto”.

El mensaje de Hazan llega en un momento en que la mayoría de los judíos de Europa están preocupados por el crecimiento de partidos de extrema derecha en todo el continente, y que rechazan cualquier legitimidad que puedan obtener forjando lazos con Israel.

Según Akiva Tor, jefe de la Oficina para Asuntos Judíos Mundiales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Israel ha excluido hasta ahora a partidos como el Frente Nacional de Francia. “Israel no se comprometerá con esos partidos, aun cuando ellos cortejen su favor y reconocimiento. Nuestros diplomáticos no se comprometen con esos partidos en absoluto”, declaró durante la conferencia anual del Congreso Mundial Judío en Nueva York la semana pasada.