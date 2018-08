Las ventajas de un cese del fuego

General (retirado) Yaakov Amidror

Israel preferiría no ir a la guerra con Hamas por el terrorismo de las cometas, pero los gobernantes de Gaza no deberían confundir eso con la aprensión. Simplemente deben establecerse prioridades claras e Israel debe decidir cuál de las amenazas que enfrenta es verdaderamente urgente.

En su libro “Descenso a los infiernos: Europa 1914-1949”, Ian Kershaw, uno de los grandes historiadores de nuestro tiempo, escribe una frase sorprendente que resume las últimas dos semanas previas al inicio de la Primera Guerra Mundial, la guerra que acabó con casi cien años de prosperidad y destruyó a Europa: “No había posibilidad de detener la guerra”. Consideraciones exclusivamente de prestigio crearon una situación en la que ninguna de las partes podía retirarse”.

Es importante que recordemos esta frase, porque en Israel -un país pequeño que tiene que invertir sus (considerables) recursos en batallas necesarias para garantizar su existencia y seguridad- quienes toman las decisiones deben escoger no sólo sus batallas, sino también dónde renunciar a movimientos militares.

La razón es simple: no puedes luchar contra todos los elementos disruptivos todo el tiempo. Deben establecerse prioridades claras e Israel no puede permitirse lanzar guerras por consideraciones de “prestigio”.

Esto no es simple, y los capitanes de Israel pueden equivocarse exactamente como lo hicieron los gobernantes de Alemania y Rusia, Francia y Gran Bretaña. El verdadero desafío es identificar, entre las muchas amenazas en la región, las que deben ser enfrentadas con el fin de garantizar la supervivencia de Israel, y si es necesario, luchar contra ellas hasta el límite.

Por otro lado, cuando se trata de “prestigio”, sería prudente para Israel ejercer la moderación y optar por una actividad mínima, para no interferir con el objetivo principal.

Por esta razón, por ejemplo, las amplias capacidades de los militares no pueden ser “desperdiciadas” en una amenaza menor, como el terrorismo de las cometas, independientemente de lo molesto que sean, o cuán insultante es para Israel y para el orgullo de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

El terrorismo de las cometas no es nada para menospreciar; pero, al menos hasta ahora, no ha causado ningún daño grave. No ha costado vidas humanas, el daño financiero que ha causado ha sido menor, y no ha quebrantado la libertad de acción de las FDI en el sector sur.

El terrorismo incendiario palestino ha provocado hasta ahora más de mil incendios en el lado israelí de la frontera

El terrorismo incendiario es la única opción de una organización vencida que es incapaz de señalar algún logro sustancial frente al éxito del ejército israelí en la neutralización de sus capacidades ofensivas. Israel debe encontrar una solución a esta molestia, pero no se puede confundir esta situación relativamente poco importante con los otros desafíos que enfrenta, especialmente frente a Irán en general y particularmente frente a la presencia iraní en Siria. Mantener la cabeza fría y la perspectiva correcta es vital para un proceso realista de toma de decisiones.

El uso generalizado de términos como “orgullo” y “honor nacional” nos retrotrae a un momento en que Israel luchaba por consolidar su posición internacional y su capacidad para disuadir a sus enemigos a pesar de ser un país pequeño, pobre y poco poblada.

Antes, cuando la posición general de Israel era precaria, las cuestiones más suaves de orgullo, prestigio y honor también eran una parte importante de la construcción de la imagen de poder, tanto a nivel nacional como internacional. Ahora que Israel es el país más fuerte en la región militar y económicamente, cuando sus relaciones con la mayoría de los países del mundo, incluyendo algunos estados árabes, son más fuertes que nunca, se puede dejar un poco el orgullo a un lado y concentrarse en cosas más importantes.

Claramente, cuando hay un interés importante, incluso en un sector secundario como la Franja de Gaza, debe protegerse incluso si se produce al precio de una posible escalada. Este fue también el caso el día en que Hamas amenazó con que miles de palestinos irrumpirían en la frontera entre Israel y Gaza, y las FDI no dudaron en dar una respuesta enérgica.

Si bien hay lugar para estas consideraciones, incluso durante la negociación con Hamas sobre una especie de alto el fuego, el principal problema sigue siendo que, durante la duración del acuerdo, Hamas tiene una especie de garantía de que Israel no va a interferir con sus esfuerzos para mejorar su arsenal y capacidades, mientras Israel disfrute de paz y tranquilidad en su frontera con Gaza.

A la vista de esta grave debilidad, la consideración más amplia debe tener en cuenta lo siguiente: Un acuerdo de alto el fuego con Hamas permitirá a Israel focalizarse principalmente en la detención de los esfuerzos de Irán de afianzarse militarmente en Siria. Irán preferiría considerablemente que Israel se centrara en la Franja de Gaza. La ventaja de un acuerdo con Hamas es que pospone la necesidad de Israel de tratar con Gaza en este momento. Esto es muy importante y es por eso que esta opción debe considerarse seriamente

Fuente: The Jerusalem Institute For Jerusalem Studies