Diferencias entre modificación genética e historias traumáticas

El Holocausto y otros traumas han sido reportados como heredables, pero es imposible separar la influencia de la modificación genética de aquellas que han sufrido horribles historias.

Los investigadores se preguntan si es posible que traumas tales como el Holocausto y otros eventos horroríficos, puedan ser heredados, o que los padres puedan pasar el estrés post traumático a su descendencia a través del óvulo o del esperma.

Durante décadas, los estudios han relacionado el trastorno de estrés postraumático en sobrevivientes del Holocausto con un mayor riesgo de ansiedad, depresión y TEPT (Trastorno por Estrés Postraumático) en sus hijos. Más recientemente, la investigación ha sugerido que tal trauma puede ser transmitido a través de medios epigenéticos, lo que significa que podemos transmitir no sólo nuestros genes, sino la forma en que nuestros genes se expresan.

Los hijos de sobrevivientes del Holocausto pueden sufrir depresión y ansiedad, pero su fuente no se puede determinar. En teoría, escuchar historias horribles en la infancia podría influir en el desarrollo de la ansiedad y la depresión en la edad adulta. ¿Cómo sabemos si las historias horribles o la epigenética causaron la ansiedad o la depresión? No hay manera de determinar cual de las dos es la influyente.