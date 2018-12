La respuesta de Netanyahu a las acusaciones de la policía: “No hubo nada porque no hay nada”

La policía de Israel publicó sus conclusiones en el llamado “Caso 4000” en el que recomienda imputar a Netanyahu por corrupción.

En respuesta a las acusaciones, el primer ministro Netanyahu publicó en sus cuentas oficiales un comunicado en el que argumentaba: “Las recomendaciones de la policía respecto a mí y a mi esposa no sorprenden a nadie, ni tampoco el timing claro de su publicación”, haciendo referencia al parecer al hecho de que se publican unas horas antes de que el actual comandante de la policía termine su período en el cargo.

Además en el comunicado agregó que “estas recomendaciones ya se fijaron y se filtraron incluso antes de que comenzaran las investigaciones y las recomendaciones de la policía no tienen estatus legal”. Asimismo Netanyahu repitió una vez más su conocida frase respecto a las acusaciones diciendo que está seguro que “las autoridades competentes, luego de que evalúen el asunto, llegarán a la misma conclusión: no hubo nada porque no hay nada”.

Reacciones en el sistema político israelí

La ministra Gila Gamliel, del partido de Netanyahu comentó sobre las acusaciones: “Conozco al primer ministro por 20 años. No es corrupto y siempre ha actuado por consideraciones reales teniendo el bienestar del país como lo úncio que lo guía. El público es inteligente y lo entiende y en las próximas elecciones veremos al Likud más fuerte que nunca”.

Además, el ministro Uri Ariel, del partido Habait Hayehudí, comentó que espera que el primer ministro sea declarado inocente y “siga actuando por el bien del Estado de Israel”.

Por su parte la líder de la oposición, Tzipi Livni, exigió la renuncia de Netanyahu: “Debe irse antes de que destruya a los poderes que aplican la ley para salvarse la piel. El pueblo de Israel se merece un liderazgo limpio”. Asimismo la dirigente del partido de izquierda Meretz, Tamar Zandberg, dijo que Netanyahu “no puede seguir en su cargo ni un minuto más” y dijo que se deben convocar a elecciones de forma inmediata.