La resistencia de un Gobierno débil

Pablo Sklarevich

En el competitivo sistema parlamentario israelí los gobiernos, que resultan de la alianza de diversos partidos, se disuelven casi siempre antes de terminar su mandato de cuatro años.

Paradójicamente, el primer ministro, Biniamín Netanyahu, llegue probablemente hasta el final; a pesar de que la Policía ha recomendado a la Fiscalía General que sea imputado en casos de presunta corrupción.

No es improbable que Netanyahu esté considerando disolver el Gobierno y llamar a elecciones anticipadas antes que el Fiscal General, Avichai Mandelblit, tome una decisión.

Sin embargo, presumiblemente, son sus propios aliados de la coalición los que no estarían dispuestos a disolver el Parlamento (Knéset) y llamar a elecciones antes de tiempo.

El ex cabo, Avigdor Liberman, asumió el ministerio de Defensa recién en mayo de 2016, y sin antecedentes militares, precisa que el público lo vea al menos un año más en esa cartera. Es posible que crea que habiendo sido titular de Exteriores y Defensa, tenga el camino allanado para cumplir el sueño de ocupar el sillón de Ben Gurión.

El ministro de Finanzas, Moshé Khalon, necesita más tiempo para concretar sus planes para abaratar las viviendas, y las elecciones anticipadas solo perjudicarían a su partido centrista Kulanu.

Las encuestas tampoco son alentadoras para el partido ultra ortodoxo sefaradí Shas, liderado por el ministro del Interior, Aryeh Deri, también bajo investigación policial.

Por su parte, los ultra ortodoxos de Iahadut Hatorá (Judaísmo Unido de la Torá) y Shas habrían comprendido que un Gobierno débil puede ser más dócil y buscan convertir en ley del parlamento la exención del enrolamiento militar para los estudiantes de las yeshivot (seminarios rabínicos).

La misma lógica podría pesar para el partido religioso nacional Habait Haiehudí (Hogar Judío). Aunque la convocatoria a elecciones anticipadas podría favorecerlo; el Gobierno se ha mostrado generoso con la transferencia de fondos y empático hacia los “outposts” (asentamientos ilegales) de Judea y Samaria (Cisjordania); mientras considera la extensión de la soberanía a los asentamientos y otros proyectos de ley de ese tipo.

Paralelamente, con un desempleo del 4% (es decir pleno empleo), éxitos en la industria de alta tecnología y estabilidad en el plano económico, y un contexto regional de avance del fundamentalismo islámico y la influencia iraní en el Oriente Medio, la propuesta conservadora de Netanyahu puede no parecer desacertada para amplios sectores del público israelí.