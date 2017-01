La policía intenta interrogar sin éxito a Netanyahu

La policía ha intentado durante varios días organizar un tiempo para interrogar al primer ministro Biniamín Netanyahu sobre varias acusaciones, pero hasta el momento sin éxito, según los informes.

Los investigadores quieren que Netanyahu reserve un espacio suficientemente grande en su agenda para que puedan discutir todas las sospechas contra él y obtener sus respuestas. Pero su oficina dijo que hasta ahora no ha podido encontrar un hueco en su horario con el tiempo requerido.

La policía no quiere conformarse con un interrogatorio inicial más corto, porque eso no le daría tiempo suficiente para preguntarle a Netanyahu sobre todas las acusaciones.

Netanyahu rechazó las sospechas de la policía en su contra, diciendo en una reunión de ministros del Likud que “sugiere a la oposición que se relaje”.

La policía se ha estado preparando para el interrogatorio, cuyo enfoque principal será la sospecha de que Netanyahu y sus familiares recibieron regalos ilícitos y otros beneficios de varios empresarios.

La policía ha entrevistado recientemente a testigos en el extranjero en el caso de los regalos ilícitos, entre ellos algunos que anteriormente habían dado declaraciones a la policía en Israel. Aunque la policía se negó a confirmar que uno de esos testigos es el hombre de negocios estadounidense Ron Lauder, su testimonio es considerado importante y supuestamente produjo un avance en el caso.

Lauder confirmó que dio varios beneficios a Netanyahu ya su familia. Estos incluían trajes para el propio Netanyahu y los pagos de hotelería de su hijo Yair, mientras que el último estaba en viajes al extranjero.

Lauder dijo que éstos eran simplemente regalos entre amigos, el resultado natural de una amistad de décadas con Netanyahu. Pero la policía cree que el valor total de estos regalos es mayor de lo que Lauder afirmaba.

Netanyahu ha negado firmemente todas las acusaciones y afirmó “No encontrarán nada porque no hay nada”.