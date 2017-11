La Policía de Israel logró interrogar al billonario James Packer

Después de meses de intentos infructuosos de iniciar una investigación del multimillonario australiano James Packer sobre el asunto de los regalos ilícitos (también conocido como Caso 1000) -sobre los regalos ilícitos que el primer ministro Biniamín Netanyahu y su esposa Sara supuestamente recibieron- los investigadores de la Policía de Israel finalmente lograron reunir su testimonio sobre el caso.

Detectives de la policía australiana fueron informados por los oficiales de la unidad de investigaciones criminales Lahav 433 que interrogaron a Packer sobre sus presuntos obsequios a la pareja Netanyahu, informó Hadashot News.

Hasta hace poco, los investigadores se decidieron por el testimonio de Hadas Klein, la asistente personal del empresario israelí Arnon Milchan y de Packer, quien declaró a principios de este mes que los regalos nunca fueron “ofrecidos” por los dos multimillonarios, sino que fueron solicitados por el primer ministro Netanyahu y su esposa.

“Sara pediría cajas de seis o 12 botellas de champaña”, dijo. “Bibi pedía cigarros y también conocía las cantidades de champaña que recibió su esposa. El conductor de la compañía viajaba especialmente a Jerusalén para abastecer los cigarros y las champañas”, declaró Klein.

En cuanto a la cuestión del pago y su distribución, Klein dijo que Milchan estableció una distribución de costos para obsequios entre él y Packer. También testificó sobre el uso generalizado de la casa de Packer por parte de Netanyahu y su familia.

“La familia Netanyahu solía usar la piscina de la casa de Packer y le pedía a su jefe de hogar que preparara comida para ellos, incluso cuando él no estaba allí”, afirmó.

El año pasado, Canal 10 informó que Packer recibió al hijo de Netanyahu, Yair, en su apartamento en Tel Aviv, le pagó varias vacaciones e incluso lo llevó a su propiedad en los Estados Unidos.

Raviv Drucker, el periodista que anunció los arreglos de alojamiento de Yair, también reveló que hace unos meses, el abogado de Packer, Jacob Weinroth, se reunió con el ministro del Interior, Aryeh Deri, y le pidió que usara su autoridad para otorgarle la residencia permanente en el país. Weinroth, quien a veces también representa al primer ministro, dijo que Netanyahu no habló con él sobre el tema. El Ministerio del Interior aún no ha respondido a la solicitud de Weinroth.

A fines de septiembre de 2015, el Primer Ministro y su séquito volaron a la Asamblea General de la ONU en Nueva York. Según el mismo informe, “Yair Netanyahu también voló a Nueva York y se hospedó en el hotel de lujo Greenwich Village en la ciudad, que es el hotel permanente de Packer. Cada vez que llega a la ciudad alquila varias habitaciones conectadas entre sí”.

Luego, según informes, Packer le escribió a uno de sus amigos: “Acabo de pasar cinco horas con Netanyahu, revisamos el discurso que estaba a punto de pronunciar y me dejó una copia. Me dijeron que me uniría al séquito del primer ministro y me sentaría después con Sara en la Asamblea General de la ONU. Es un gran honor. Ahora estoy de regreso a Greenwich Village para ver a Yair que llegó por la noche. Pasará unos días en la habitación”.

Otro caso descrito en el mismo informe se refiere a la actuación de la ex pareja de Packer, la famosa cantante Mariah Carey, en Israel en agosto de 2015. Mostraba una imagen de Yair Netanyahu con Carey y el director de Hollywood Brett Ratner, que fue cofundador de RatPac-Dune Entertainment. productora con Packer.

Según la investigación, “Packer gastó decenas de miles de shekels en boletos para la actuación de Carey, diez de los cuales entregó a Sara Netanyahu gratis”.