La paz en Oriente Medio vendrá a través de la contención de la amenaza iraní

Facilitaría una unión económica regional con Israel

Prof. Shmuel Sandler

Uno de los principales desafíos de la política exterior de Israel desde su creación ha sido, y sigue siendo, lograr la paz con sus vecinos. En los primeros años de Israel, la paz se limitó a obtener el reconocimiento de los estados árabes de la existencia de un estado judío en el Medio Oriente.

Después de la Guerra de los Seis Días de 1967 y especialmente del tratado de paz de 1979 con Egipto, se agregó otro objetivo a la estrategia de paz de Jerusalén: un acuerdo de paz con los palestinos. Dialécticamente, la crisis actual en la región en realidad crea una oportunidad para el acercamiento estratégico entre los Estados árabes e Israel, al final de la cual existe una paz comprehensiva entre judíos y árabes.

Esta posibilidad, que no ha existido desde el estallido del conflicto hace aproximadamente un siglo, puede ser posible de acuerdo con la regla de que “el enemigo de mi enemigo es mi amigo”. La amenaza iraní abre posibilidades que no estaban disponibles en el pasado.

Un concepto erróneo que se ha arraigado en la cultura política liberal occidental es que la paz se logra cuando las partes en un conflicto alcanzan un mejor reconocimiento mutuo. El mejor ejemplo de este pensamiento es supuestamente la paz regional que prevaleció en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Europa, desgarrada por conflictos religiosos, étnicos e interestatales durante cientos de años, finalmente ha alcanzado un estado de calma y unidad porque los miembros de la comunidad entendieron los horrores de la guerra y, por lo tanto, decidieron poner fin al derramamiento de sangre.

La verdad es algo diferente. Fue la amenaza soviética de Oriente lo que obligó a los países de Europa occidental a unirse bajo el paraguas estadounidense. De hecho, la alianza de la OTAN precedió al establecimiento del Mercado Común Europeo, que se convirtió en la Comunidad Europea que se convirtió en la Unión Europea (UE).

El Medio Oriente de las naciones-estado está pasando por procesos similares a los de Europa. Los conflictos étnicos, religiosos e interestatales son eclipsados por la amenaza iraní, encabezada por un liderazgo religioso militante chiíta.

Los estados árabes, la mayoría de los cuales son sunitas, están observando ansiosamente a un país con un pasado imperial cercano al desarrollo de armas nucleares. Teherán, que previó esta ansiedad sunita, intenta infligirla también al otro estado no suní de la región: el estado judío.

Hasta ahora, esta táctica no ha funcionado. Parece que en esta etapa, los estados árabes como Arabia Saudita y Egipto no están convencidos de que la amenaza judía sea peor que la de los chiítas. Este es un buen comienzo.

Este pensamiento dialéctico no es solo teórico; es realista. Los árabes israelíes, así como los líderes palestinos, han comenzado a reconocer e incluso hablar en contra de la posibilidad de una alianza estratégica entre Israel y varios estados árabes sunitas. Se pueden encontrar preocupaciones entre los miembros árabes de la Knéset y los líderes palestinos que temen que tal alianza se traduzca en presión para abandonar sus aspiraciones contra el estado judío.

Lord Palmerston, el primer ministro británico a mediados del siglo XIX, fue citado diciendo que Gran Bretaña no tiene aliados permanentes ni enemigos permanentes, sino intereses permanentes. Esta lógica es mayormente cierta en el contexto israelí. A fines de la década de 1950, Ben-Gurion inició la “Alianza de Periferia” con Irán y Turquía; desde entonces, esos aliados se han convertido en enemigos. En cambio, hoy se abre una puerta al mundo árabe. Este acercamiento será una contribución más significativa para lograr la paz que las concesiones hechas a la Autoridad Palestina.

Mientras que los palestinos comprenden el peligro que enfrentan por un acercamiento entre Israel y los estados árabes a la luz de la amenaza iraní, Europa está atrapada en el concepto de doctrinas liberales que surgen del enfoque de “resolución de conflictos”, que cree en la mediación, el compromiso y la aplicación del derecho internacional a la política internacional.

Los europeos no están dispuestos a admitir que fue solo la amenaza rusa lo que los acercó el uno al otro y terminó con una historia sangrienta. Parece que el presidente áspero y poco sofisticado Trump entiende la lógica de las alianzas mejor que el continente donde se desarrolló la teoría de la política internacional. En el centro de esa lógica está la lógica del equilibrio de poder.

Los europeos no están seguros de comprender que la amenaza iraní es mayor que la de Israel, y que por lo tanto una alianza árabe-israelí no sólo es sabia, sino que no se verá socavada. Paralelamente a la creación de coaliciones contra el imperialismo, existen procesos de estrategia geopolítica llamados “bandwagoning”: los países que no pueden enfrentar la expansión de otro estado tienden a ser los “carros” del estado hegemónico. Los países amenazados se unirán al tren cuando no puedan encontrar un aliado potencial.

El abandono de los Estados Unidos del Medio Oriente y la percepción de debilidad de Israel podrían crear tal situación para países como Arabia Saudita y Egipto.

El intento israelí de evitar el crecimiento militar de Irán en Siria, así como la exposición del programa nuclear iraní por parte del primer ministro Netanyahu al resto del mundo, fortalece la imagen en las capitales árabes de la determinación israelí de frenar la expansión iraní. De manera similar, la salida de los Estados Unidos del acuerdo nuclear iraní de julio de 2015 probablemente fortalecerá la disposición de los estados árabes sunitas a permanecer en la coalición anti-Irán. ■