La Parashá de la Semana: Reé – Rabino Jonathan Sacks

El no ser víctima

Reé 5778

En el proceso de hacer una serie de programas de la BBC sobre la moralidad

en el siglo XX, sentí la necesidad de viajar a Toronto para conversar con una persona

a la que no conocía, el psicólogo canadiense Jordan Peterson. Se había convertido

recientemente en figura intelectual emblemática para millones de jóvenes, como así

también objeto de crítica y abuso por parte de otros que deberían ser más sensatos.

(1) La vasta popularidad de sus podcasts – de largas horas de extensión e

intelectualmente formidables – indicaría haber estado expresando lo que mucha

gente sentía la necesidad de escuchar, y que otras voces contemporáneas no lograban

formular.

Durante nuestra conversación hubo un momento especialmente intenso.

Peterson estaba hablando de su hija Mijaila. Cuando tenía seis años de edad se

descubrió que padecía de artritis juvenil poliarticular idiopática. Treinta y siete de

sus articulaciones resultaron afectadas. Durante su niñez y adolescencia se tuvo que

hacer un reemplazo de cadera y luego, de tobillo. Tenía un dolor intenso e incesante.

Describiendo su martirio, la voz de Peterson se quebró y estuvo al borde de las

lágrimas. Luego dijo:

Una de las cosas que tuvimos mucho cuidado en manifestarle, y de lo cual

hablamos extensamente, fue que no se permitiera considerarse víctima. Y vaya

si tenía motivos para hacerlo… pero apenas se cae en esa modalidad de

sentirse víctima, van creciendo pensamientos de ira y venganza – y eso lleva a

una posición psicológica tan espantosa como la fisiológica. Y diría que lo más

meritorio, es que eso resultó en parte lo que le permitió salir de esa situación,

ya que pudo eventualmente averiguar cuál era su mal y superarlo en casi un

90%. Su condición es inestable, pero está mucho mejor por el hecho de que,

teniendo en cuenta su condición, no se permitió caer en una ira

existencial…En casos como este, la gente tiene toda la razón en sentirse

víctima. Sus vidas se caracterizan por el sufrimiento y la traición. Son

sentimientos que no se pueden erradicar. La cuestión es cuál es la actitud a

asumir ante esto – ira, rechazo, resentimiento, hostilidad, tendencia asesina?

Esa es la historia de Caín y Abel, y no es buena. Conduce al infierno.



Apenas escuché esas palabras pude comprender qué fue lo que me condujo a conocer

a este hombre, ya que buena parte de mi vida ha estado consagrada a la misma

búsqueda, aunque en un contexto distinto. Me refiero a los sobrevivientes del

Holocausto que llegué a conocer. Fueron objeto de uno de los peores crímenes contra

la humanidad en toda la historia, y sin embargo no se consideraban víctimas. Los

sobrevivientes que conocí, dotados de un coraje casi sobrehumano, miraron hacia

adelante, construyeron nuevas vidas, se apoyaron mutuamente en lo emocional, y

luego, después de muchos años, contaron su historia, no con la intención de revivir

el pasado sino para educar a los jóvenes de hoy acerca de la importancia de asumir la

responsabilidad de un futuro más humano.

Pero cómo es posible esto? Cómo se puede ser víctima y no verse como tal sin

caer en la negación, olvido deliberado o expresión de deseo?La respuesta es que singularmente – y es por eso que somos Homo Sapiens – en

cualquier situación que se presente podemos mirar hacia atrás o hacia adelante.

Podemos preguntarnos “Por qué pasó esto?” que significa mirar hacia atrás

buscando la causa en el pasado. O podemos preguntar “Entonces, qué debo hacer?” o

sea, mirar hacia adelante, tratando de elaborar algún destino futuro a partir de ese

punto de partida.

Hay una diferencia sustancial entre las dos. No puedo cambiar nada del

pasado. Pero sí puedo cambiar el futuro. Mirando hacia atrás, me veo como objeto

sobre el cual actuaron fuerzas por fuera de mi control. Mirando hacia adelante, me

veo como sujeto, un ser moral que elige, que decide qué camino tomar desde aquí y

donde quiero eventualmente estar.

Ambas son formas legítimas de pensar, pero una lleva al resentimiento,

amargura, ira y deseo de venganza. La otra conduce al desafío, coraje, fuerza de

voluntad y autocontrol. Para mí, es lo que Mijaila Peterson y los sobrevivientes del

Holocausto representan: el triunfo de la elección sobre el destino.

Jordan Peterson arribó a su filosofía de vida a través de las batallas propias,

las del padre contra la depresión y la de su hija contra su condición física. Los judíos

lo hicieron a través de las enseñanzas transformadoras de vida de Moshé,

especialmente en el libro de Deuteronomio, representadas en los primeros versículos

de nuestra parashá.



Vean, estoy presentando hoy ante ustedes una bendición y una maldición: la bendición será si cumplen con los preceptos del Señor vuestro Dios que les

estoy dando hoy; y la maldición, si no cumplen con los preceptos del Señor

vuestro Dios, y se alejan del camino que les estoy ordenando hoy… (Deut. 11:26-28)



A lo largo de Deuteronomio, Moshé repite: no piensen que vuestro futuro será

determinado por fuerzas que van más allá de vuestro control. Ustedes están

rodeados de factores que no controlan, pero lo que cuenta es cómo eligen. Todo lo

demás dependerá de ello. Si eligen lo bueno, les pasarán cosas buenas. Si eligen lo

malo, eventualmente sufrirán. Malas elecciones generan malas sociedades, y con

ellas, con el tiempo, se pierde la libertad. Yo no puedo elegir por ustedes.

La elección, dice una y otra vez, es enteramente vuestra: tuya como individuo,

en segunda persona del singular, y vuestra como pueblo, en segunda persona del

plural. La resultante fue, notablemente, que los judíos no se sintieron como víctimas.

Y la figura clave en esto, muchos siglos después de Moshé, fue Jeremías. Él reiteró

que la fortaleza de un país no dependía de la fuerza de su ejército sino de la fuerza de

su sociedad. Hay justicia? Hay compasión? La gente está preocupada por el bienestar

de otros o solo del propio? Hay corrupción en los altos mandos?

Los líderes religiosos tienen en cuenta las falencias morales del pueblo y creen

que lo único que hay que hacer es seguir el ritual del Templo y todo andará bien, o

sea que Dios nos salvará de nuestros enemigos? Jeremías insistió, en pocas palabras,

en que Dios no nos salvará de nuestros enemigos hasta que nosotros no nos

salvemos de nuestros propios impulsos inferiores.

Cuando sobrevino el desastre – la destrucción del Templo – Jeremías proclamó

una de las afirmaciones más importantes de la historia. No vio la conquista de

Babilonia como una derrota de Israel y su Dios. Lo vio como una derrota de Israel

causada por su Dios. Y fue esto lo que rescató la esperanza. Dios está aún allí, decía,

vuelvan a Él y Él retornará a ustedes. No se consideren víctimas de los babilonios.

Defínanse como personas morales libres, capaces de elegir un futuro mejor.

Los judíos pagaron un elevado precio psicológico por concebir a la historia

como lo hicieron. “Debido a nuestros pecados fuimos exiliados de nuestra tierra,”

decimos repetidamente en nuestras plegarias. Nos negamos a definirnos como

víctimas de cualquier otro, sean los egipcios, asirios, babilonios, el destino, lo

inexorable de la historia, el pecado original, las pulsiones inconscientes, la evolución

ciega, el determinismo genético o la inevitable lucha por el poder. Nos culpamos a

nosotros mismos: “Debido a nuestros pecados.”

Es una carga de culpa muy pesada, insoportable, si no fuera por nuestra fe en

el perdón Divino. Pero la alternativa es más pesada aún, principalmente, asumir el

papel de víctima, no preguntándonos “Qué fue lo qué hicimos mal?” sino “Quién fue

el que nos hizo esto?”

“Vean, estoy poniendo ante ustedes una bendición y una maldición.” Ese fue el

mensaje reiterado de Moshé en el último mes de su vida. Siempre existe la elección.

Como dijo Viktor Frankl, aún en Auschwitz teníamos una libertad que no nos la

podían sacar: la libertad de elegir cómo responder. El papel de víctima nos lleva a un

pasado que no podemos modificar. La elección nos conduce a un futuro que sí

podemos cambiar, liberándonos de quedar cautivos de nuestro resentimiento, y

llamándonos a lo que Emmanuel Levinas llamó Difficile Liberté, “difícil libertad.”

Hay en realidad víctimas en este mundo y ninguno de nosotros debe

minimizar sus vivencias. Pero en muchos casos (admito que no en todos) lo más

importante es ayudarlos a recobrar su sentido de acción. Esto nunca es fácil, pero

es esencial para no sucumbir en la propia impotencia adquirida. Nadie debería

culpar a una víctima. Pero tampoco animar a que la víctima permanezca siéndolo.

Mijaila Peterson y los sobrevivientes del Holocausto requirieron un inmenso coraje

para elevarse sobre el papel de víctima, pero qué triunfo lograron para la libertad

humana, la dignidad y la responsabilidad. De ahí la idea transformadora: Nunca te

asumas como víctima. No puedes modificar el pasado, pero sí tu futuro. Siempre

existe una elección, y ejerciendo la fortaleza de elegir, podemos elevarnos por sobre

nuestro destino.

(1) El hecho de que ha sido acusado de ser antisemita me llena de vergüenza por los

que lo han hecho. Hay suficiente antisemitismo verdadero en el mundo de hoy

para qué nos enfoquemos en lo real, y no transformar en enemigo el que en

realidad es amigo.