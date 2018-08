 La negación de Zuckerberg sobre el Holocausto

Mark Zuckerberg, ju­dío, se retractó de sus co­mentarios, publicando una actualización que decía: “Personalmente encuentro la negación del Holocausto profundamente ofensiva, y no tenía el propósito de defender la intención de las personas que lo niegan.

Es difícil impugnar la intención y comprender el intento”.

Mark Zuckerberg ha sido criticado por grupos judíos y organizaciones antirra­cistas por sugerir que se debería permitir la nega­ción del Holocausto en Fa­cebook porque podría ser involuntario.

Pero su comentario lle­gó demasiado tarde para detener las críticas de los grupos judíos, tanto por los detalles de su declara­ción como por la práctica general de permitir que la negación del Holocausto prospere en su platafor­ma.“Facebook, como edi­tor de contenido, tiene la responsabilidad de garan­tizar que la violencia in­herente al mensaje de los negadores del Holocausto no pueda florecer sin ser cuestionada o retenida. No se trata de “equivocarse”, se trata de no permitir que personas peligrosas di­fundan un vil mensaje de odio”. Comentó a “The Guardian” Matthew Mc­Gregor, director de cam­paña de Hope.

Facebook elimina la ne­gación del Holocausto en algunos países, como Ale­mania, donde es ilegal. Monika Bickert, directora de política global de Fa­cebook, explicó que “algo podría ser ilegal en 10 paí­ses, pero si solo dos países dicen esto es importante para nosotros, es ilegal, eliminarlo, lo haremos y si los otros no lo hacen, no lo eliminaremos. ■