La modelo Bar Refaeli y su madre cometieron evasión fiscal

La Administración Tributaria considera que existen suficientes pruebas que demuestran que la modelo Bar Rafaeli y su madre Tzipi cometieron evasión fiscal.

La investigación comenzó en 2015 y se centra en los ingresos y beneficios no declarados.

La investigación sobre la evasión fiscal contra Bar Refaeli y su madre, Tzipi Refaeli, ha llegado a su etapa final y los investigadores de la Autoridad Tributaria creen que tienen suficiente evidencia que justifica cargos de evasión fiscal criminal.

Desde que comenzó la investigación, su madre y ella han sido interrogadas seis veces y han negado categóricamente todas las acusaciones.

A diferencia de la policía -que recomienda acusar o no-, la Administración Tributaria remite los informes y pruebas al Fiscal del Estado sin hacer una recomendación. Si el Fiscal del Estado decide acusar a las dos, pueden ejercer su derecho a una audiencia, en la cual participará el Fiscal del Estado.

El abogado de Refaeli, Udi Barzily, declaró que su cliente no ha cometido ningún crimen. “No hay nada en este caso que justifique una acusación, todo esto es un asunto civil y por lo tanto, no habrá ninguna acusación, no habrá nada porque no había nada”.

La investigación se centra en los años 2005, 2007-2009 y 2009-2012. Según el abogado de Refaeli, ella no era residente del país porque estaba en Israel menos de 183 días al año durante ese período y, como tal, estaba exenta de pagar impuestos por su trabajo en el extranjero.

Refaeli también es sospechosa de recibir beneficios y descuentos debido a su estatus de celebridad en forma de apartamentos y vehículos residenciales de lujo. El valor de los beneficios supera el millón de shekels, que se supone deben ser reportados como ingreso imponible.

Tzipi Refaeli también es sospechosa de proporcionar informes falsos de impuestos a las autoridades, especialmente en lo que respecta a los arreglos de vida de su hija. Refaeli vivía en las torres YOO en un apartamento alquilado, pero el contrato fue firmado por su hermano para que parezca que no tiene vínculos con Israel.