El 42% de los israelíes no compra bolsas de plástico



El uso de bolsas de plástico en los supermercados ha disminuido significativamente desde que la “Ley de Bolsas” entró en vigor al comienzo del año, según un estudio del Instituto Geocartography por la Histadrut (Federación General del Trabajo de Israel) Autoridad del Consumidor.

Según la encuesta, desde que la ley entró en vigor, el 42% de los consumidores no adquirieron bolsas de plástico, en tanto que un 20% las solicitó en raras ocasiones.

Una encuesta que se realizó antes de que la ley entrara en vigor encontró que el 90% de los consumidores se llevaban las bolsas de plástico de los mostradores de los supermercados, el 38% describió la cantidad de bolsas llevadas en término de “mediana” el 17% lo describe como “en gran número”.

Los encuestados informan que no fueron disuadidos debido a los 0.10 shékels por cada bolsa, únicamente el 22% atribuye el uso reducido a la carga monetaria. El 21% manifestó que las bolsas reutilizables eran convenientes y el 52% dijo que utilizan menor cantidad de bolsas por razones ambientales.

Al mismo tiempo, existe una brecha entre lo que dicen y lo que está sucediendo realmente. Cuando se preguntó a los consumidores si sus hábitos de reciclaje habían cambiado tras la Ley de Bolsas (reciclaje de botellas, paquetes y papel), el 86% comentó que no había habido ningún cambio o que no reciclan en absoluto, mientras el 12% manifestó que había comenzado a reciclar más, en comparación con el período anterior a la ley qu entró en vigor.

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente anunció que tomaría medidas contra las cadenas de supermercados que se negaron a aceptar botellas con pago de depósito antes de las vacaciones de Pésaj. El ministerio pidió a los consumidores que no puedieron depositar sus botellas y recibir el correspondiente pago que informen ya sea por vía de correo electrónico o por teléfono, denunciando al supermercado que transgreda la ley.

Por razones de la ley judía para comida kasher durante las festividades de Pésaj, el Ministerio de Protección Ambiental permitió que los supermercados no acepten las botellas entre el 10 al 17 de abril (durante las festividades). ■