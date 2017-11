La Knéset aprueba proyecto de ley de “Estado Halájico”

La Knéset aprobó un proyecto de ley en primera votación que requeriría que los jueces dictaminen “a la luz de los principios de la ley judía” si se enfrentan a un caso para el cual no existe una ley actual o un precedente legal.

El proyecto de ley, que aún debe ser aprobado en dos votaciones adicionales, fue aprobado por una votación de 36-30. Ha sido criticado durante el año pasado por las preocupaciones de que la ley judía discrimina a las mujeres, los no judíos y los miembros de la comunidad LGBT.

Uno de los opositores al proyecto de ley, diputado Dov Khenin (Lista Conjunta), acusó que constituye una coacción religiosa. “Este camino nos está llevando a un estado halájico”, dijo, refiriéndose a un estado gobernado por la ley judía.

Elazar Stern (Yesh Atid) ofreció críticas similares. Stern, un judío ortodoxo, se abstuvo y dijo que lo hizo para protestar “por la atmósfera que estamos creando aquí en la Knéset, que está causando discriminación y dominación por parte de una minoría religiosa que está forzando sus puntos de vista sobre la mayoría. La ley judía está siendo víctima de esta atmósfera”.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Tzipi Hotovely (Likud), defendió el proyecto de ley y dijo que “corrige una injusticia que se remonta a décadas atrás. Nos estamos uniendo a los líderes sionistas que querían que haya leyes judías aquí. Esto no tiene conexión con un estado halájico. Los principios de la ley judía deberían guiarnos como un estado judío”.

El proyecto de ley es una reformulación de una ley de 1980 que exige que los jueces dictaminen a la luz de “los principios de libertad, justicia, integridad y paz en el patrimonio de Israel” si se enfrentan a un caso donde ni la ley ni las resoluciones previas ofrecen orientación.

Pero su patrocinador, Nissan Slomiansky (Habayit Hayehudí), explicó: “Hay un problema con el término ‘herencia de Israel’, que también podría remitir a los jueces a la Enciclopedia Judaica. Por lo tanto, la nueva ley estipula claramente el término ´principios de la ley judía´ como fuente interpretativa”.

Slomiansky ha dicho en el pasado que el proyecto de ley está destinado a aumentar la influencia de la ley judía sobre las resoluciones judiciales.

Durante el debate que precedió a la votación, Slomiansky manifestó que decidió descartar una disposición del proyecto de ley original que pedía establecer un instituto especial para “traducir” los principios de la ley judía a términos modernos y así hacerla más accesible para los jueces.

También citó varios campos en los que dijo que los tribunales ya han adoptado principios enraizados en la ley judía, incluidos los pagos de compensación, la prohibición de vender tierras estatales y las normas que rigen los edificios de apartamentos.