El “Proyecto de Ley de Recomendaciones”, que busca prohibir a la policía recomendar -si hay suficientes pruebas- la presentación de una acusación, fue aprobado en primera lectura, con 46 votos a favor y 37 en contra, tras horas de ardientes debates en la Knéset (Parlamento).

El “Proyecto” fue calificado sarcásticamente por la oposición y la prensa como la “Ley Bibi”. Los críticos sugieren que fue hecha a la medida del primer ministro, Biniamín Netanyahu, que está siendo investigado en varios casos de presunta corrupción. De ser aprobada, la ley impedirá a la policía pronunciarse si hay suficientes pruebas como para imputar al titular del Ejecutivo.

El destacado diputado del partido Likud, Benny Begin, que se opone al “Proyecto”, fue destituido de la Comisión de Asuntos Internos y reemplazado por el presidente de la coalición, diputado David Bitan (fervoroso aliado de Netanyahu). Así, la “ley Bibi” consiguió los apoyos suficientes que la catapultaron a la Knéset para su primera votación (precisa tres votaciones para convertirse en ley).

Durante el debate parlamentario, el diputado David Amsalem, arquitecto de la “ley Bibi” dijo que la veía desde la perspectiva “de los derechos humanos”.

“No tiene nada que ver con el primer ministro; ni siquiera le consulté”, argumentó Amsalem.

“Unos 30 mil casos llegan a la Fiscalía del Estado”, apuntó. “La Policía le dice a la Fiscalía que hay ‘pruebas suficientes para imputar’ a 18 mil. Pero la Fiscalía lleva sólo cuatro mil a juicio. En otras palabras, el 80% de los casos que la Policía recomienda presentar cargos es posteriormente cerrado por la Fiscalía. ¿Qué sucede en el camino? Las vidas de las personas involucradas quedan completamente destruidas”, se quejó Amsalem.

En cambio, el presidente de partido Yesh Atid, Yair Lapid, rechazó esas afirmaciones, insistiendo que Amsalem está ocultando el verdadero motivo.

Lapid asevera que el proyecto de ley no es para “el beneficio del público”, sino que se trata de “una ley personal”.

“El jefe de la Oficina del Primer Ministro, Yoav Horowitz, se sentó con ellos para asegurar que la ley se adecuara completamente a las especificaciones del primer ministro. (Netanyahu espera) que lo salven de las investigaciones, y tiene un miedo mortal”, se burló Lapid.

“Lo que realmente asusta (a Netanyahu) es que hay muchos más detalles relacionados con las investigaciones que el público todavía no conoce y no quiere que se sepan. Cuando los investigadores le pregunten: ‘Señor primer ministro, ¿por qué aprobó la venta de submarinos a Egipto sin notificar al Ministerio de Defensa?’ y ‘¿por qué envió (al ex jefe negociador y confidente Itzjak) Molcho a Alemania sin la aprobación de nadie?’ No quiere que se sepan sus respuestas”, añadió Lapid.

“Para eso está esta ley, antes de que los investigadores puedan contactarlo y antes de que las recomendaciones se hagan públicas”, aseveró Lapid.

“Nació del sudor por la ansiedad y el temor a sus investigaciones y a que el público se entere. Es un intento de silenciar al fiscal general, a la policía y a la toda la prensa libre”, denunció Lapid.