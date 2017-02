La Hermandad Musulmana como fuente del terrorismo

Judith Bergman *

El gobierno de Trump está considerando designar a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista extranjera, y Human Rights Watch está indignado.

“Designar a la Hermandad Musulmana como una organización terrorista extranjera la equipararía erróneamente con grupos extremistas violentos como Al-Qaeda y el Estado Islámico y haría ilegales sus actividades”, expresó Human Rights Watch.

El comunicado de prensa pasó a repetir la vieja afirmación de que “… la Hermandad Musulmana en Egipto renunció oficialmente a la violencia en la década de 1970 y trató de promover sus ideas a través de actividades sociales y políticas”.

Añadiendo su voz a los apologistas de la Hermandad Musulmana, el New York Times escribió: “Una organización política y social con millones de seguidores, la Hermandad oficialmente renunció a la violencia hace décadas y ganó las elecciones en Egipto después de la caída del presidente Hosni Mubarak en 2011. Los grupos afiliados se han unido a los sistemas políticos en lugares como Túnez y Turquía, Obama resistió durante mucho tiempo la presión para declararla una organización terrorista”.

Durante décadas, la Hermandad Musulmana ha empujado una narración pública específica, dirigida exclusivamente al consumo occidental. Lo increíblemente efectiva que es la propaganda de la Hermandad fue demostrado en 2011, cuando el Director de Inteligencia Nacional James Clapper, increíblemente, afirmó que la Hermandad Musulmana fue “en gran parte secular… ha evitado la violencia y ha calificado a Al Qaeda como una perversión de Islam… Han perseguido fines sociales, una mejora del orden político en Egipto… no tiene una agenda global, particularmente en busca de la violencia”.

Nada podría estar más lejos de la verdad. El fundador de la Hermandad Musulmana, Hassan Al-Banna hizo de la violencia yihadista un punto focal de su movimiento. Él escribió: “La muerte es arte” y “Combatir a los incrédulos implica todos los esfuerzos posibles que son necesarios para desmantelar el poder de los enemigos del Islam”.

La Hermandad induce a los miembros de su red deliberativamente secreta y opaca con la promesa de que la “Jihad es nuestro camino” y “Morir en el camino de Alá es nuestra más alta esperanza”.

De hecho, es difícil exagerar la importancia de la Hermandad en la promoción y difusión de la yihad en el siglo 20 y en adelante [1]. Como concluyó un experto del Reino Unido de la Hermandad, en un informe publicado en diciembre de 2015:

“La narración pública de la Hermandad Musulmana, especialmente en Occidente, enfatizó el compromiso y no la violencia, pero ha habido diferencias significativas entre las comunicaciones de la Hermandad Musulmana en inglés y árabe, y hay poca evidencia de que la experiencia del poder en Egipto haya causado un replanteo en la Hermandad Musulmana de su ideología o conducta. El compromiso oficial del Reino Unido con la Hermandad Musulmana egipcia no produjo ningún cambio perceptible en su pensamiento. Aun así, incluso a mediados de 2014 las declaraciones de las plataformas de medios relacionados con la Hermandad Musulmana de Egipto parecen haber incitado deliberadamente a la violencia.”

El informe del Reino Unido continúa diciendo:

“La Hermandad Musulmana a todos los niveles ha defendido repetidamente los ataques de Hamás contra Israel, incluyendo el uso de ataques suicidas y el asesinato de civiles”. La Hermandad Musulmana facilita el financiamiento para Hamás. Hay vínculos más amplios con los afiliados de la Hermandad Musulmana en toda la región y altos miembros de la Hermandad Musulmana y sus asociados han justificado ataques contra las fuerzas de la coalición en Irak y Afganistán”.

En otras palabras, la Hermandad Musulmana no sólo financia uno de los grupos terroristas más virulentos, Hamás, pero apenas hay luz entre las diversas direcciones de la Hermandad Musulmana en Egipto, Jordania y Hamas. (Según el artículo dos de la Carta de Hamás, “El Movimiento de la Resistencia Islámica (Hamás) es una de las alas de la Hermandad Musulmana en Palestina”. El Movimiento de la Hermandad Musulmana es una organización universal que constituye el mayor movimiento islámico de los tiempos modernos.

La acusación no podía ser más condenatoria.

Otro grupo terrorista arraigado en la Hermandad Musulmana es el grupo terrorista egipcio Jamaat al-Islamiyya. Este grupo surgió, convenientemente, cuando se separó de la Hermandad Musulmana, después de que este último denunciara el uso de la violencia en los años setenta. La creación de una nueva organización terrorista fue una estrategia brillante, que permitió que la Hermandad Musulmana pulir su imagen como una organización pacífica, dejando el trabajo sucio terrorista a los llamados “proxies”. De hecho, Jamaat al-Islamiyya utilizó los escritos del principal ideólogo de la Hermandad Musulmana, Sayyid Qutb, como una base ideológica. El jeque Omar Abdel Rahman, que fue condenado y encarcelado en los Estados Unidos como el autor del ataque de 1993 al World Trade Center, era el líder espiritual de Jamaat al-Islamiyya.

El New York Times mismo incluyó un artículo largo llamado “El Filósofo del Terror Islámico” sobre Sayyid Qutb en su revista en marzo de 2003, afirmando que él era “… el héroe intelectual de cada uno de los grupos que eventualmente ingresaron a Al Qaeda, su Karl Marx… su guía”. La mayoría de los terroristas que más tarde fundaron Al Qaeda estaban arraigados en la Hermandad Musulmana. Osama bin Laden aparentemente fue reclutado un joven militante de la Hermandad, mientras que Ayman al-Zawahiri se unió a la Hermandad a la edad de 14 años y luego fundó el Jihad Islámico Egipcio, “una organización que tiene muchas de las mismas creencias que la Hermandad pero simplemente se niega a renunciar a la violencia dentro de Egipto”, según la Fundación para la Defensa de las Democracias (FDD). Posteriormente, se fusionó con la organización de Bin Laden. El secuestrador principal del 11 de septiembre, Mohammed Atta, también era miembro de la Hermandad. La lista continúa.

“El objetivo, entonces, es golpear el terror en los corazones de los enemigos de Dios, que son también los enemigos de los defensores del Islam” – Sayyid Qutb, principal ideólogo de la Hermandad Musulmana en los años 1950 y 1960.

En enero de 2015, la Hermandad Musulmana en Egipto publicó una declaración oficial llamando a sus partidarios a “prepararse” para la jihad:

“Corresponde a todos ser conscientes de que estamos en el proceso de una nueva fase, donde convocamos lo que está latente en nuestras fuerzas, donde recordamos los significados de la jihad y nos preparamos, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestras hijas, Y quienquiera que haya marchado en nuestro camino a una jihad larga, intransigente, y durante esta etapa pedimos el martirio.”

La declaración también cita ampliamente al fundador de la Hermandad Musulmana, refutando la afirmación de que la Hermandad Musulmana ha roto con su pasado violento:

“El Imam al-Bana preparó las brigadas de la yihad que envió a Palestina para matar a los usurpadores sionistas y el segundo [Supremo] Guía Hassan al-Hudaybi reconstruyó el aparato secreto para sangrar a los ocupantes británicos”.

Después de que el comunicado oficial fue dado a conocer, Eric Trager, un compañero en el Instituto de Washington para el Cercano Oriente Política (WINEP), declaró:

“Los Hermanos Musulmanes torturaron a los manifestantes en las afueras del palacio presidencial y, después de la expulsión de Morsi, frecuentemente atacaron a las fuerzas de seguridad y a la propiedad estatal. Pero Hasta ahora, la línea oficial de la Hermandad era apoyar esto implícitamente justificando sus causas, sin justificar los actos mismos, por lo que el llamado abierto de la Hermandad a la jihad no significa necesariamente un cambio táctico sino retórico”.

El experto en terrorismo y reportero de seguridad nacional Patrick Poole añadió:

“[El llamamiento a la jihad] invoca el pasado terrorista de la Hermandad Musulmana, mencionando específicamente el aparato especial que llevó a cabo el terror en los años 40 y 50 hasta que el gobierno de Nasser agredió al grupo, así como las tropas enviadas por el fundador Hassan al -Banna para luchar contra Israel en 1948. Concluye diciendo que la Hermandad ha entrado en una nueva etapa, advierte de una larga jihad por delante, y prepararse para el martirio. Lo que queda por ver es cómo este anuncio será recibido dentro de la Beltway, donde la gran mayoría de los ´expertos´ han dicho repetidamente que la Hermandad había abandonado su pasado terrorista, que ahora está reviviendo claramente, y que había renunciado a la violencia”.

No hay nada pacífico, legal o democrático sobre la Hermandad Musulmana. Cree hoy lo que siempre ha creído y declarado abiertamente: que un califato, donde la ley sharia debe gobernar, debe establecerse a través de la jihad. Negarse a designar a la Hermandad Musulmana, una organización terrorista extranjera sería un grave error, jugando directamente a la estrategia de la Hermandad y, una vez más, revelando al mundo la extrema credulidad de Occidente y su ilimitada predisposición a creer todo lo que dice la Hermandad Musulmana.

Fuente: Gatestone Institute

[1] Como lo expresa Fereydoun Hoveyda escribe en su libro, The Broken Crescent: The “Threat” of Militant Islamic Fundamentalism:

“… los aspirantes a terroristas de todo el mundo vierten a Egipto… para aprender de los hombres de al-Banna el arte de eliminar a los enemigos del Islam. Mientras entrenaba terroristas y dirigía asesinatos, Sheikh Hassan negó su participación en los asesinatos y ataques, utilizando lo que los clérigos chiítas llamaban ketman (santo disimulo), de hecho, los infieles engañosos fueron admitidos por todos los musulmanes, y los chiíes incluso extendieron la disimulación a otros musulmanes cuando estaba en juego la seguridad de su causa”.