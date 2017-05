La ex estrella de NBA Amar’e Stoudemire estudia hebreo

El jugador se identifica con los hebreos afroamericanos

El seis veces campeón de la NBA Amar’e Stoudemire pronto podrá agregar otra habilidad a su currículum impresionante: hebreo.

El jugador de baloncesto de 34 años, que se trasladó a Israel tras firmar un contrato de dos años con el equipo israelí de baloncesto Hapoel Jerusalem en agosto, ahora está aprendiendo el alef-bet, el alfabeto hebreo.

Stoudemire -que no es judío, pero se identifica con los israelitas hebreos, los afroamericanos que creen que están conectados con los israelitas bíblicos- compartió una foto de sí mismo en Twitter estudiando hebreo. En ella, se puede ver una menorá que adorna la mesa donde estudia.

“Nunca me sentí más en casa, más conectado a un lugar donde estoy jugando”, manifestó Stoudemire a un reportero de Sports Illustrated en enero sobre una cena de Janucá en su casa de Jerusalén, que está ubicada a pocas cuadras de la residencia del primer ministro Biniamín Netanyahu.

La estadía de la estrella de baloncesto en Israel no ha pasado sin controversias. En marzo, apenas dos días después de ser homenajeado en Israel con el Premio Martin Luther King por su filantropía y liderazgo por la construcción de puentes entre las comunidades, fue grabado haciendo comentarios homofóbicos, diciendo que “se ducharía en la calle” si ve en el gimnasio a un compañero de equipo gay.

Posteriormente se disculpó por los comentarios, diciendo que eran una broma.