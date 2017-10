La delegación de Israel en el evento de Grand Slam de judo en Abu Dhabi se dirigirá a la capital de los Emiratos Arabes Unidos el martes que viene, con la esperanza de que llegue a su destino después de pasar siete horas en el aeropuerto Ben-Gurión solo para regresar a casa frustrados.

El equipo de Israel, que cuenta con 12 atletas, debía tomar un vuelo a Estambul, Turquía, recoger sus visas para Abu Dhabi antes de partir hacia su destino final.

Sin embargo, poco antes de que despegara el vuelo, los organizadores del Grand Slam le dijeron al presidente de la Asociación de Judo de Israel, Moshe Ponte, que la delegación no puede volar a través de Turquía ya que las visas dicen lo contrario. Una hora más tarde, los organizadores dijeron que el problema había sido resuelto, pero en esa etapa ya se había marchado el vuelo que el equipo debía tomar en Estambul.

Después de no poder reservar un vuelo posterior a Estambul, Ponte y el cuerpo técnico decidieron que sería mejor dejar que los judokas pasen la noche en casa antes de emprender el viaje a Abu Dhabi el martes.

El Grand Slam comienza el jueves y dura hasta el sábado.

La participación de los israelíes en el evento generó controversia luego de que la Asociación Israelí de Judo recibiera la información de que sus atletas no podrán competir bajo la bandera de su país.