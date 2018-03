La Cruz Roja holandesa pide perdón por no asistir a judíos

La presidenta de la Cruz Roja Holandesa, Inge Brakman, vino a Israel esta semana para pedir perdón por no haber asistido o salvado judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Un proyecto de investigación histórica, el primero de su tipo, ha confirmado lo que los sobrevivientes del Holocausto holandeses han estado diciendo desde fines de la Segunda Guerra Mundial: la rama holandesa de la Cruz Roja siguió las órdenes de los nazis en su totalidad, violó su deber y no hizo nada para ayudar a los judíos holandeses.

“Es difícil lidiar con estos hechos, pero debemos hacerlo”, dijo Brakman cuando se reunió esta semana con 150 personas de los Países Bajos que viven en Jerusalén, Raanana y Kiriat Haim en Haifa. “Para nosotros, este es el momento de la introspección y de pedir perdón”.

La historiadora Regina Grüter, del Instituto NIOD para Estudios de Guerra, Holocausto y Genocidio, con sede en Ámsterdam, acompañó a Brakman en su viaje a Israel. Durante cuatro años, Grüter documentó la mancha en la historia de la sucursal holandesa de la Cruz Roja.

Su trabajo se llevó a cabo para el grupo y fue financiado por la Cruz Roja, pero trabajó de forma independiente y sin condiciones previas. Su libro “Cuestiones de vida y muerte: La Cruz Roja de los Países Bajos en la Segunda Guerra Mundial”, que se publicó en noviembre pasado, es una dura acusación de las actividades de la organización durante el Holocausto.

A principios de 1941, cuando la orden llegó a dejar de aceptar donaciones de sangre de judíos, la Cruz Roja holandesa aceptó el decreto como obvio y no envió una carta de protesta.

En febrero de ese año, cuando arrestaron a 427 judíos en Amsterdam y los enviaron a Buchenwald, la Cruz Roja holandesa envió una carta a las autoridades de ocupación alemanas preguntando si la organización podía enviar paquetes a estos judíos.

La respuesta fue como uno esperaría: estaba prohibido ayudar a los judíos. La Cruz Roja simplemente aceptó la orden y envió paquetes de ayuda solo a prisioneros políticos holandeses no judíos.

Cuando a fines de 1941 los alemanes ordenaron que todos los voluntarios judíos fueran retirados de la Cruz Roja, el grupo siguió estas órdenes sin decir una palabra. Y los archivos no contienen ninguna mención de ningún intento de oponerse a estas órdenes o de cualquier intento clandestino de la organización para ayudar a los judíos.

La investigación tampoco descubrió ninguna evidencia de discusiones entre los líderes del grupo sobre el destino de los judíos holandeses. El libro de Grüter deja la impresión de que la gente de la Cruz Roja actuó como meros burócratas que cumplían al pie de la letra las órdenes de los ocupantes nazis y nunca trataron de complicar las cosas para los alemanes, en clara violación de su rol como organización civil de ayuda universal.

“La Cruz Roja holandesa no era pro nazi, pero no encontramos ninguna evidencia de que tratara de ayudar a los judíos. La administración de la organización abandonó a la población judía”, declaró Grüter. La gerencia no se adhirió al principio fundamental de la Cruz Roja, la humanidad. “Su apatía hacia el destino de los judíos en particular me sorprendió”, dice ella.

Antes de la guerra, alrededor de 140.000 judíos vivían en los Países Bajos. Alrededor del 75 por ciento de ellos fueron asesinados en el Holocausto. Miles de judíos intentaron esconderse y fueron informados por los holandeses, incluida la familia de Ana Frank, que había huido a los Países Bajos desde Frankfurt, Alemania.

Mucho se ha escrito sobre la mayoría silenciosa de los holandeses y las autoridades ante la persecución antijudía. Por ejemplo, hace cinco años la municipalidad de Amsterdam multó a los sobrevivientes del Holocausto por no pagar sus aranceles e impuestos locales durante la guerra, mientras estaban en campos de concentración.