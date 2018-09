La crisis de identidad de los jóvenes musulmanes es aprovechada por el terrorismo”

Galit Ben-Israel **

Como experta en terrorismo global, ¿qué piensas sobre la conexión entre el Islam y el terrorismo?

Los terroristas de origen musulmán usan el Islam para justificar actos de terrorismo, atentados suicidas, etc. Además, sirve como un terreno fértil para el adoctrinamiento de los jóvenes para cometer los actos de terror contra Occidente y en general. El Islam como religión también se puede usar para buenas obras. No es necesario, en mi opinión, usarlo para el terrorismo. Tiene que ver con personas manipuladoras y con el período en el que vivimos. Vivimos en un período histórico en el que ha regresado a la yihad en ciertas partes y elementos dentro de la comunidad musulmana mundial y hay un sofisticado grupo que manipula a los jóvenes, los confunde y los lleva a cometer los actos de terrorismo.

¿Existe un proceso de “islamización de Europa”, como afirma el experto en Medio Oriente Zvi Yehezkeli en la serie televisiva “Allah Islam”?

Según la mayoría de los académicos, no hay un proceso de islamización de Europa. La mayoría de los ciudadanos y residentes de Europa, occidental, oriental, central, del norte y del sur son blancos y cristianos. Pero en Europa, varios procesos fascinantes están teniendo lugar simultáneamente:

Está el grupo de inmigrantes veteranos de África y el norte de África en Francia por ejemplo, están los inmigrantes veteranos de Pakistán y Bangladesh en Inglaterra, la antigua comunidad turca en Alemania, y similares. La mayoría de esas comunidades han sido asimiladas más o menos en los lugares donde han vivido durante décadas. Pero hay un pequeño grupo de hijos y nietos de veteranos inmigrantes que buscan identidad, comunidad y tribalismo y los encuentran en la red virtual, en la esfera digital musulmana. De este grupo en su mayoría hay hombres, pero también mujeres, jóvenes especialmente, aunque no sólo, que han optado por la vía del terrorismo en Occidente o, alternativamente, han “migrado” al “Estado islámico” establecido por ISIS en los años 2013 a 2016, en la parte de territorio sirio e iraquí. A partir de 2017, según los informes del Pentágono, el 97% del territorio del “Estado Islámico” fue liberado. A raíz de los fenómenos que se produjeron en los últimos años como la “primavera árabe”, las guerras civiles, los desastres naturales y demás, y la reciente corriente inmigratoria de musulmanes provenientes de África, Oriente Medio, Afganistán y demás países, el ISIS los ve como una tubería para enviar terroristas a Europa, y un porcentaje muy pequeño de los migrantes son terroristas potenciales o ya han cometido actos terroristas en suelo europeo. Hay una transferencia y una copia de las tácticas terroristas desde el Medio Oriente o Pakistán a las calles en Europa occidental por parte de terroristas musulmanes, cometidas en nombre de Allah. Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica han sufrido en los últimos años ataques terroristas suicidas, atrincheramientos con rehenes, camiones terroristas, “lobos solitarios” y cosas por el estilo. A veces se combinan sus actos terroristas (artefactos explosivos, secuestros, etc. = terrorismo híbrido). La política de multiculturalismo en Europa occidental aparentemente fracasó, según el anuncio de la canciller Angela Merkel. Partes de las comunidades musulmanas en Europa viven de acuerdo con la ley Sharia y no aceptan ni internalizan la idea de un estado liberal democrático. Al mismo tiempo, hay procesos en Europa del ascenso de la extrema derecha y de los movimientos fascistas entre los habitantes cristianos blancos del continente. Además, hay países como Hungría y Polonia, que cerraron sus puertas a los inmigrantes musulmanes.

¿Está el terrorismo de los “lobos solitarios”, la intifada de los cuchillos y el terrorismo de las cometas basado en el nacionalismo palestino o en la cultura y la religión musulmanas? ¿Cómo se trasladan estas prácticas a Europa?

El Estado de Israel y sus ciudadanos son siempre el primer curso de acción para los palestinos. Aquí se practican todos los intentos y luego se copian los patrones de terrorismo en el extranjero. Así fue en los años setenta y ochenta del siglo pasado, cuando los métodos terroristas palestinos (secuestros en aviones, barricadas con rehenes, etc.) fueron aplicados en Israel y contra los judíos e los israelíes de todo el mundo, luego fueron copiados por otras organizaciones terroristas (las Brigadas rojas, Baader Meinhof y similares) en el suelo europeo. Lo mismo sucede hoy, el terrorismo de apuñalamiento de los lobos solitarios, y los atropellamientos de autos y camiones, son métodos que fueron probados por los palestinos en Israel y luego fueron copiados por el ISIS y sus partidarios en Bélgica, Francia, Inglaterra, Alemania.

¿Existe una solución política al terrorismo yihadista? ¿Solo funciona el “lenguaje de la fuerza” con él?

En octubre de 2001, a raíz de los ataques terroristas de septiembre de 2001 se desencadena la doctrina del combate del terrorismo por la fuerza por parte de Estados Unidos, la OTAN y sus aliados en Afganistán, el Medio Oriente (Libia, Yemen, Siria, Irak, etc.).

Europa occidental tiene hoy una seria discusión de cómo hacer frente por ejemplo a los ciudadanos europeos de origen musulmán que han abandonado el continente para unirse al ISIS y luego han regresado a él. ¿Cómo lidiar con ellos? ¿Cómo tratar a sus hijos? ¿Acogiéndolos nuevamente? ¿Arrestándolos? ¿Encarcelarlos? Y después del período de encarcelamiento, ¿seguirlos?

En los últimos años, el Estado de Israel a menudo ha llegado a acuerdos y entendimientos con Hamas, que es esencialmente una organización jihadista.

¿Cómo explotan los terroristas a las personas en las redes sociales y cuál es el secreto de su éxito? ¿Cómo caen las chicas en las redes de los terroristas y se convierten en terroristas?

Mi investigación trata sobre las jóvenes de origen musulmán en Europa Occidental (Inglaterra y Francia) y Estados Unidos, que dejaron hogares y familias y “emigraron” al Estado Islámico. Todas ellas tenían cuentas de Tumblr, Twitter e Instagram antes de la “emigración” y después de ella. Yo hago un análisis, como lo hacen académicos y periodistas, de los contenidos de los blogs pertenecientes a 21 chicas británicas que “emigraron” entre los años 2013-2015 al “Estado Islámico”.

El análisis es un intento de comprender la admiración de las niñas educadas en Occidente hacia el terrorismo yihadista y el Estado Islámico. Intentamos entender cómo los yihadistas lograron manipularlas, bajo qué métodos, y ver si, alternativamente, son parte de un “espíritu de época” o de una moda pasajera.

550 chicas “emigraron” al Estado Islámico por esos años y sus motivos eran en parte similares a los motivos de otros hombres de Occidente que emigraron también atraídos por una idea mágica, por una aventura en la búsqueda de identidad, comunidad, pertenencia, tribu, el sentirse parte de un ideal mayor y así sucesivamente. Al mismo tiempo que se unían a la idea, al movimiento y al Estado Islámico fueron seducidas por otras mujeres a hacer lo mismo con la promesa de una hermandad femenina, fueron atraídas por los romances y aventuras de hombres lejanos, misteriosos y desconocidos, (lejos de aventuras que incluyen suicidarse), por los sueños de casarse con un hombre guerrero por la libertad, y por la idea de ser las madres fundadoras de los hijos que construirán la nueva nación islámica.

¿Por qué la tercera generación de los inmigrantes musulmanes que supuestamente se integraron exitosamente y crecieron en medio de la abundancia y las libertades de la sociedad occidental permanecen en una situación de alienación identitaria y de falta de pertenencia? ¿Por qué esto no ocurre en la tercera generación de inmigrantes no musulmanes? Ciertamente, los jóvenes tienden a tener sueños románticos y de aventuras ¿pero eso justifica definir la propaganda del Estado Islámico como una adecuación a esos sueños románticos juveniles?

Esta es una pregunta con la que se enfrentan los mejores expertos del mundo. Tiene muchas respuestas. Por ejemplo, en nuestro estudio hemos encontrado las siguientes razones por las cuales los hombres y mujeres jóvenes se sienten atraídos por la idea del “Estado islámico”: el deseo de pertenencia, identidad, de ser parte de una comunidad, de una tribu, de volver a las raíces, el interés por la tradición, la no asimilación en la comunidad occidental, la discriminación, la aventura romántica militar, la pertenencia a algo más grande, la promesa de ser combatientes, una promesa de vida eterna, un significado para la existencia, y así sucesivamente.

Además, se encontró que las mujeres jóvenes se sienten atraídas por la idea del “Estado islámico” por otras razones, así: romances, amor, matrimonio, el ideal de la maternidad, la fascinación ejercida por un hombre extraño y misterioso con el que se mantiene una correspondencia, el conservadurismo de las familias y un deseo de escapar de la presión de la familia para salvarse, y así sucesivamente.

¿Cuál es el rol del Islam en la incapacidad de los inmigrantes musulmanes de asimilarse en las ricas sociedades a las que emigran, incluso después de tres generaciones? ¿Qué hay tan fuerte en el Islam que provoca que jóvenes hombres y mujeres jóvenes participen en una Jihad lejana, mientras los jóvenes de otras colectividades se ocupan de estudiar y trabajar?

No puedo responder a esta pregunta, ya que no soy una experta en Islam o religión.

¿Cuánto influye en la situación que diversas autoridades europeas, de diversas extracciones políticas, han permitido a lo largo a los años a los predicadores en las mezquitas incitar al odio? ¿Es correcto decir que la primera y la segunda generación se sometió a una buena aclimatación cuando en realidad fue esta generación la que estableció mezquitas en las que se predica el odio y en cuyas calles son válidas las leyes de la Shari’a?

La primera generación de inmigrantes siempre está preocupada por la supervivencia y la autosuficiencia en el país al que emigra. La segunda y tercera generación, si no se asimila en el nuevo estado, comienza a buscar pertenencia, identidad, comunidad, tribu, algo grande en lo que creer, sentido de la existencia, etc.

La prédica en las mezquitas no pertenece a la primera generación. Estos procesos ocurrieron lentamente. En los países árabes en el Medio Oriente, por ejemplo, como Marruecos, Argelia, etc., los predicadores en las mezquitas son elegidos por las autoridades estatales y también supervisan lo que allí sucede. En los países de Europa occidental, las autoridades pensaron en la libertad de religión, y no intervinieron hasta que llegaron tarde a la hora de designar a los predicadores en las mezquitas y supervisar lo que sucedía en ellas.

Pero según estudios académicos y de otro tipo, el reclutamiento del Estado Islámico se lleva a cabo principalmente en mezquitas en suelo europeo, pero a través Internet. En el primer período de la red, la Web 1.0 estaba en foros y chats, y hoy en el segundo período de la Web 2.0, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, Reddit, ASK.FM, donde los reclutadores utilizan Programación Neuro-lingüística, realizan manipulaciones sofisticadas a través de conversaciones con jóvenes que buscan identidad, significado, raíces, comunidad, apoyo, respuestas a preguntas, crisis existenciales, etc.

¿Puede obviarse las actividades de la Hermandad Musulmana como un proceso separado paralelo de la jihad global? La serie “Allah Islam”, conducida por el periodista Zvi Yehezkeli, revela las actividades de la Hermandad Musulmana en Francia, que se ejecuta como una especie de entidad política separada para la población islámica en Francia. El Estado Islámico y la Primavera Árabe, como lo has planteado, de hecho fueron influenciados por eventos políticos regionales, sumado a desastres naturales como grandes incendios, que causaron la escasez de trigo y el aumento en el precio del pan. Y, por supuesto, el conflicto de 1000 años entre suníes y chiítas. Pero la Hermandad Musulmana es independiente de los desastres geopolíticos y naturales, son una organización con un plan claro y recibe financiación de Qatar, ayuda a los débiles y los atraen. La Hermandad Musulmana no participa de la guerra entre chiitas y sunitas. Se consideran simplemente Islam, saben cómo expandirse y jugar un doble juego con la cultura y la democracia europea, en comparación con el otro Islam radical que simplemente mata a su anfitrión.

No puedo opinar sobre Zvi Yehezkeli y sus actividades, no conozco su trabajo. No estoy familiarizada con la Hermandad Musulmana.

Los principales actos de terror en Europa han sido planificados, en una serie de escenas y muy diferentes de los eventos terroristas palestinos, como las masacres en los teatros de Moscú y París (como una protesta religiosa contra el laicismo hereje y el ateísmo). Las escenas de asesinatos por decapitación, como la de un sacerdote en Niza o de un soldado en Londres, no parecen poder ser tipificados como los actos de terrorismo palestino, como lo planteas.

Los actos de terrorismo híbrido en Moscú, París y Bruselas son muy similares a los actos de terrorismo palestino a lo largo de los años. Los palestinos fueron casi los primeros en confinar con rehenes en aviones o lugares cerrados, y han perfeccionado el arte terrorista. También combinaron el disparar contra personas y luego secuestrar a otras en algún lugar del mismo evento. Entonces los eventos que mencionaste son muy similares.

Lo que sí podemos decir, es que hay una diferencia entre la decapitación de cabezas del Estado Islámico y el terrorismo palestino.

* Entrevista y traducción del hebreo: Jorge Iacobsohn. Fuente: Informe Oriente Medio

** La Dra. Galit Ben-Israel es investigadora, conferencista y comentarista sobre terrorismo (secuestros y cautiverio con rehenes, terrorismo suicida y terrorismo jihadista global-digital)