La Corte ordenó destruir 17 casas de asentamientos

La Corte Suprema ordenó la destrucción de 17 estructuras ilegales colocadas en tierras palestinas de propiedad privada en el asentamiento Tapuach en Cisjordania.

La presidenta del tribunal, Miriam Naor, fijó una fecha límite para el cumplimiento de la orden el 22 de junio de 2018.

El veredicto sigue a un fallo de la Corte Suprema ordenando la demolición de nueve casas en Ofra, edificios en Netiv Haavot y en Gush Etzion después de haber sido construidos en tierras privadas palestinas.

Naor recibió la petición de los palestinos del cercano pueblo de Yasuf. Ellos disputaron la ubicación de 18 casas de colonos en Tapuach. El juez encontró que 17 fueron construidas en tierras de propiedad privada y otra en tierras estatales y por lo tanto no necesita ser demolida.

La ley de regularización de tierras aprobada por la Knéset no impedirá estas demoliciones, ya que no cubre las parcelas no confiscadas por el Estado.