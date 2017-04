La Cocina de Rossini por la Orquesta Habamá

En el marco de la serie de conciertos ofrecidos por la “Orquesta Habamá” para toda la familia, ponen en escena un encuentro muy original titulado “Los sonidos de la cocina de Rossini” para niños de 4 a 10 pero atractivos para toda la familia como todos los encuentros y este precisamente cierra la serie de este año que se llamó “Volar con la Música”.

Una especie de ópera para toda la familia en la que el famoso compositor Gioacchino Rossini decide dejar de escribir óperas y abrir un restaurante.w La cantante “Giuditta Della Pasta” trata de convencerlo para que siga escribiendo óperas gloriosas, pero el músico no le hace caso y sigue con su nueva afición. El espectáculo, dirigido por el director Roni Porat, que coescribió con Shlomi Moskobitz. Los actores son Yeala Avital y Emmanuel Hanun, se podrá escuchar el 6.5 en el Museo de Tel Aviv.

La orquesta que ha cumplido ya 21 temporadas, dirigida primero por Roni Porat y luego por Talia Ilan, que continúan colaborando en varios conciertos. Roni Porat, es el director de este concierto en el que nuevamente se combina el teatro, la música clásica con el circo, la danza etc. pero no sólo eso, sino que los músicos de la orquesta también participan activamente en todo y se convierten de músicos en actores, bailarines y cantantes. También el conductor es parte de este plan.

Una orquesta que es conocida por la revolución que causó en esta área sin perder calidad y es un estilo que comenzó con Roni Porat su fundador y ahora continúa con Talia. El objetivo es proporcionar a los jóvenes espectadores el hábito de escuchar música clásica, desde una edad temprana y con placer e interés. ■