La coalición se ve nuevamente amenazada por el alistamiento al ejército de los jaredíes

El controvertido proyecto para el reclutamiento de los jóvenes ultraortodoxos (jaredíes) que ha amenazado en repetidas ocasiones la coalición del primer ministro, Benjamin Netanyahu, resurge de entre las cenizas como un problema potencial para las próximas elecciones.

El presidente de la coalición, David Amsalem (Likud), anunció que tenía la intención de pasar el proyecto de ley, que fue elaborado por el Ministerio de Defensa de acuerdo a sus necesidades. Dijo que en lugar de hacer los cambios que demanda el partido jaredí “Agudat Israel”, pasaría con otros dos partidos de la oposición, Yesh Atid e Israel Beytenu, que han informado que votarían a favor si no se hacen cambios con respecto a la incorporación de los hombres ultraortodoxos al ejército.

La coalición del Primer Ministro tiene actualmente una mayoría de 61-59 diputados, si alguna de las partes deja el partido en la expiración del plazo de la Corte Suprema para aprobar la ley, del 15 de enero, probablemente las elecciones tendrían lugar entre abril y junio.

Amsalem, planifica reunir al comité que preside para avanzar en el proyecto de ley próximamente, informó que le dio un ultimátum a Aguda Israel para pasar el proyecto, en un movimiento que podría conducir a la retirada de la coalición de los tres diputados del partido o tal vez de toda la facción de los seis miembros de “Judaísmo de la Torá” de la Knéset (Parlamento).

En una entrevista que tuvo lugar con la Radio del Ejército, Amsalem, instó al líder de Yesh Atid, Yair Lapid, a apoyar el proyecto y manifestó “Si Lapid no apoya el proyecto de ley, esto quiere decir que a él no le importa si los jaredíes no cumplen con su servicio militar obligatorio”.

A lo que Yair Lapid, contestó que su única demanda es que el proyecto de ley no se cambie y que Netanyahu no compense con algo a los jaredíes a través de acuerdos que se realicen por la “puerta trasera”. Y agregó “Nosotros entendemos por el pánico que demuestra Amsalem que será muy difícil que Netanyahu no haga algo así por que siempre demuestra estar a su disposición (de los ultraortodoxos), manifestó un portavoz de Yesh Atid.