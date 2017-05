La ciencia en el sitio BDS del Instituto Weizmann

Estimula el diálogo y el desarrollo científico

Building Dialog through Science (Estableciendo el diálogo a través de la ciencia) o BDS (http://israelbds.org/) es el nombre de un sitio web que cuenta con los muchos y variados estudios científicos que se basan en una estrecha colaboración entre los investigadores israelíes y la de los diferentes países.

Estas investigaciones científicas van desde el sincrotrón SESAME, un laboratorio independiente de Medio Oriente con sede en Jordania que sirve a los investigadores de ciencias de la vida, cuyos miembros fundadores son Israel, Bahrain, Chipre, Egipto, Irán, Jordania, Pakistán, la Autoridad Palestina, y Turquía; Realizan esfuerzos para descubrir los procesos que conducen a las fantásticas explosiones estelares conocidas como supernovas, en las que investigadores israelíes alertaron sobre posibles eventos en el cielo nocturno de California; Investigación del cerebro; Estudios de física cuántica; Arqueología científica y mucho más.

Presentan en el sitio web artículos populares que describen la historia de la cooperación científica israelí-internacional, la investigación resulta de la cooperación y las personas involucradas, así como enlaces a artículos científicos.

“En lugar de construir muros, la construcción del diálogo a través de la ciencia, fue siempre nuestro modo de hacer las cosas” expresa el Presidente del Instituto de Ciencias Weizmann, Prof. Daniel Zajfman. “Si vamos a trabajar contra el otro BDS, debemos hacerlo con información real. Esa es la intención del sitio que hemos creado.

Cuando los científicos cooperan en una investigación, traen a sus países un entendimiento sobre la forma en que la gente puede trabajar junta en diversos niveles, más allá de la ciencia, incluyendo el respeto por otras culturas y un real deseo de coexistencia pacífica.

Por eso creemos que la cooperación entre los científicos israelíes y los de las universidades e institutos de investigación de todo el mundo debe ser preservado a toda costa”.

De hecho, la esperanza, es que cualquier persona que visite el sitio web va a entender lo que el mundo puede llegar a perder si corta lazos con los investigadores de Israel e impide que estudiantes y laboratorios de todo el mundo puedan disfrutar de los frutos de los avances israelíes.

Valeria Ulisse, una estudiante italiana de investigación que investiga el desarrollo del sistema nervioso en el Instituto Weizmann agrega: “En Italia estaba en un excelente laboratorio, pero sabía internamente que me estaba perdiendo algo. Deseaba mejorar mis conocimientos, para iniciar un nuevo proyecto que cambie mi vida y encontré el lugar para hacerlo”.

De hecho, la ciencia israelí está abierta para aceptar la colaboración con todas las personas, independientemente de sus inclinaciones políticas. La investigación se desarrolla en el encuentro de diferentes visiones del mundo y es importante preservar esa libertad para reunirse y discutir, incluso con aquellas personas con las que no siempre estamos de acuerdo” manifiesta el profesor Zajfman.