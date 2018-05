La Casa Blanca condena a Hamás: “Es responsable por la violencia en Gaza”

La Casa Blanca culpó al grupo terrorista islámico Hamás por la violencia letal en la Franja de Gaza, y puso de relieve que Israel tiene derecho a defenderse.

Según el Ministerio de Salud de Gaza controlado por Hamás, en los violentos enfrentamientos con las tropas israelíes que defendían la valla fronteriza murieron 59 palestinos y más de 1.200 resultaron heridos.

No obstante, el portavoz militar, teniente coronel Jonathan Conricus, advirtió que las cifras provistas por las autoridades del enclave costero no son confiables, y no se han podido verificar en forma independiente.

Respecto a los heridos palestinos, el vocero castrense destacó que la mayoría lo son por inhalación de gas y que no se puede confiar a en los datos sobre heridos y muertos que provee Hamás.

“No hay justificación para la imprudencia y el cinismo que Hamás ha demostrado al instar a la gente a participar en la violencia que los expone a un riesgo terrible. Como ha dicho el secretario de Estado, Israel tiene derecho a defenderse”, manifestó un funcionario de la Casa Blanca en condiciones de anonimato.

El funcionario también expresó que se precisa una solución para los “serios desafíos humanitarios que enfrentan los palestinos” en Gaza.