La Agencia Judía desacata a Netanyahu

La Agencia Judía no contactó al Primer Ministro Biniamín Netanyahu antes de su próxima conferencia en Jerusalén, ni le pidió que se dirigiera a los delegados ni se reuniera en privado con los principales líderes de la organización, según informó The Times of Israel.

El desaire de la Agencia Judía pone de relieve la amargura de la disputa en curso entre el gobierno de Jerusalén y los judíos de la Diáspora sobre las demoras con la plaza de oración igualitaria (de género y de adscripción religiosa) del Muro Occidental y el proyecto de ley de conversión al judaísmo.

En junio, sorprendentemente, la Agencia Judía canceló una cena planeada con Netanyahu para protestar contra la decisión del gabinete de congelar un plan para un pabellón plural de oración en el Muro Occidental, y un proyecto de ley presentado por ministros que consolidaría el monopolio ultraortodoxo sobre la conversión al judaísmo en Israel.

La Junta de Gobernadores de la Agencia Judía, que trae a cientos de líderes judíos de los EE.UU. y otras comunidades de la Diáspora a Israel tres veces al año, inaugurará su tercera y última reunión de 2017 el domingo en el hotel David Citadel de la capital. Netanyahu, quien habitualmente se dirige a las reuniones de la Junta de Gobernadores de la Agencia Judía al menos una vez al año, no ha sido invitado a hablar ni a reunirse con los líderes de la organización, en un paso que según las fuentes está relacionado con el hecho de que es poco probable que anuncie algún progreso en los asuntos pendientes.