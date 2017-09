La ADL denunció a Yair Netanyahu por utilizar caricatura antisemita

La oficina israelí de la Liga Anti-Difamación denunció el mensaje en Facebook publicado por el hijo del primer ministro Netanyahu, Yair Netanyahu, que incluía temas antisemitas. La organización escribió en su cuenta de Twitter en hebreo que la caricatura “contenía elementos antisemitas claros y el peligro del discurso antisemita no debe ser menospreciado”.

Yair Netanyahu publicó la imagen en su página de Facebook el sábado, que sugiere que una conspiración está detrás de los problemas legales de su familia. El meme está cargado de imágenes antisemitas.

El meme, subtitulado “la cadena alimenticia”, presenta una foto de George Soros colgando del mundo frente a una criatura reptiliana, que cuelga un símbolo de alquimia frente a una caricatura de una figura iluminati que recuerda a la imagen antisemita del “comerciante feliz”. (foto a la derecha abajo). Las otras figuras de la cadena representan al ex primer ministro Ehud Barak, Eldad Yaniv, líderes de la protesta anti-Netanyahu y Meni Naftali, un ex cuidador principal en la residencia oficial de los Netanyahu que implicó a Sara Netanyahu en el caso en que está siendo acusada.

Las respuestas al meme incluyeron un re-tweet del antiguo líder del Ku Klux Klan, David Duke, otra que pide atención psiquiátrica a Yair y diversas condenas de líderes de la izquierda israelí incluyendo a la diputada de Meretz Zehava Galon y al líder laborista Avi Gabbay.

El diario neonazi norteamericano Daily Stormer también publicó un artículo sobre el meme titulado “el hijo de Netanyahu publica un meme impresionante culpando a los judíos por derribar a su padre judío”, y calificó a Yair Netanyahu de “un hermano total”.